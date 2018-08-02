Yavuz Bingöl'den tartışılacak sözler: Beni solcular var etti

Yavuz Bingöl'den eleştirilere yanıt: Beni basın değil sol ve solcular var etti.

Türkücü Yavuz Bingöl eleştirilere yanıtıtını Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet hakan'a gönderdi. Hakan da Bingöl'ün yazısını olduğu gibi köşesine taşıdı. İşte Yavuz Bingöl 'ün yine çok tartışılacak ifadelerle dolu mektubundan ayrıntılar;

Barış Atay'dan Yavuz Bingöl'e tokat gibi sözler

"Basın ahlakını koruyan gerçek gazetecileri tenzih ederek bunlar da benim basınla ilgili vardığım kanaatler:

- KANAAT 1: Şahsıma gösterilen 'yoğun ve aşırı' tepkinin müsebbip(ler)inin, zamanın içinde ve huzurunda BASIN olduğunu ve bunun benim yaşam enerjimi öldürdüğüne inanmanız için.

- KANAAT 2: Sosyal medyadaki 'öfke dolu mesajları' yazanların beni hiç tanımadan, sadece BASIN marifetiyle haberdar olup yorumlar yaptıklarını anlamamız ve 'haz' diye tarif ettiğiniz hastalıklı duyguyu iyi bildiğinizi tahmin ettiğim için.

- KANAAT 3: Kalıbınızı yine yanlış yere basmışsınız, kaldırın ayağınızı. Bana gösterilen tepki ne kadar büyükse (kendimi doğru ifade edememem nedeniyle) beni böyle sunmaya devam eden BASIN’a karşı duyduğum öfkenin doğru orantılı olarak arttığını anlamanız için.

- KANAAT 4: Ofisinde ve stüdyosunda 7/24 yaşayan üreten bir müzik insanının hayatının oldukça uzağında ama korunaklı BASIN mekanizmasının içinden yazdığınız bu kolay kanaatlerin içinin bomboş olduğunu görebilmeniz için.

- KANAAT 5: Sırf köşenizle / köşenize dikkat çekmek için bu tedavülden kalkmış dili kurabilme cüretinizi sadece BASIN içinde olmaktan aldığını fark edebilmeniz için.

- KANAAT 6: Sol ve solculuğun bu yaşıma kadar bana yaşam enerjisi verdiğini ve fakat kısır bir helezon içinde kalarak zamana yetişemediğini rahatlıkla söyleyebilen birisiyim. Bir gün sizin de BASIN gücünün dışında bir zeminde aynı içtenlikle özeleştirel bir varoluş, bir duruş göstermeniz gerekeceğine inanmanız için.

- KANAAT 7: Beni bu yaşıma kadar bir bütün olarak var eden dinamiklerin BASIN değil, sol, solcular, türküler, sanat ve aşk olduğunu anlayabilmeniz için; gücünü köşesinden ve basından değil kendi aklından, entelektüel biriminden, ahlakından, vicdanından ve kalbinden alan bir İNSAN olmanız gerekecek. Hepimizin görebilmesi dileğiyle... YAVUZ BİNGÖL"