Kamil Okyay Sındır’dan İZSİAD’a ziyaret

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İzmir Sanayiciler ve İş Adamları Derneği’ne konuk oldu. Ülke ve kent gündeminin konuşulduğu ziyarette Sındır, sürdürülebilir ve sağlıklı bir hizmet için İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt ve yönetim kuruluyla fikir alışverişinde bulundu; “İzmir’imizin Meclis’te sesi olmaya devam edeceğim” dedi.

“KENTİMİZİ ORTAK AKILLA YÖNETMELİYİZ”

TBMM’nin tatile girmesiyle birlikte çalışmalarına seçim bölgesinde ağırlık veren Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Sındır, “İzmir’imize daha iyi hizmet etmek için toplumun tüm dinamikleriyle birlikte el ele vermeli, gönül birliği yapmalı, kentimizi ortak akılla yönetmeliyiz. İZSİAD tüm üyeleriyle birlikte; ortaya koyduğu dayanışma kültürüyle, örnek projeleriyle büyük bir aile. İZSİAD, Yenilenebilir Enerji Komisyonu’nun çalışmalarıyla, toplumsal duyarlılığa harekete geçiren örnek sosyal sorumluluk projeleriyle İzmir’e hizmet için sorumluluk almaktan çekinmeyen öncü dernekler arasında” dedi.

“MECLİS’TE SESİNİZ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM”

İzmir Milletvekili olarak İzmirli hemşerilerinin, STK’larin şikayet, öneri ve talepleri hususunda elinden geleni yapmaya her zaman hazır olduğunu söyleyerek sözlerine devam eden Sındır, “İş adamlarımızın, sanayicilerimizin 27. dönemde de Meclis’te sesleri olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğinden, huzurundan daha değerli bir şey yok. Bizim ülke olarak en temel sorunlarımızın başında ekonomi geliyor. Üretim odaklı ekonomi ve yüksek katma değerli üretim modeliyle Türkiye’nin ekonomik anlamda içinde bulunduğu durumdan çıkışı için elimizi taşın altına hep birlikte koymalıyız. Refah ve aydınlık bir gelecek için bunu başarmalıyız” dedi.

Sındır’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, “ülkemiz ve İzmir’imiz için hep birlikte sorumluluk almalıyız. Kentimizin sorunlarının çözümü ve tespiti noktasında bu ziyareti önemsiyoruz. İş dünyası ile işbirliği ve dayanışmayı güçlendirerek öneri ve taleplerimizin TBMM'ye taşınması noktasında kendilerinin vereceği destek son derece kıymetli" dedi.