MİT tırlarına ilişkin belgeleri kamuoyuna sunduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile seçilme hakkının ihlal edildiği yönündeki iddialarla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuruda ret kararı çıktı.

Mahkeme, Berberoğlu'nun her iki iddiasını da açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez buldu.

AYM’den Berberoğlu’nun başvurusu hakkında karar

YARKADAŞ'TAN TEPKİ

CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AYM'nin kararına tepki gösterdi.

Yarkadaş Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Anayasa Mahkemesi, denetlemekle yükümlü olduğu anayasanın 83. maddesine aykırı bir karar vererek milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun tahliye talebini reddetti. AYM'deki üyeler; siz hukuka değil, AKP'nin siyasal ihtiyaçlarına göre karar alıyorsunuz. Tarih bu kararı utançla anacak!"