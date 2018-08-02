Lale Karabıyık: MEB’in özrü kabahatinden büyük

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, açıklanan Liselere ve Üniversiteye Giriş sınavlarının sonuçlarını yaptığı yazılı basın açıklaması ile değerlendirdi. CHP’li Vekil, bu sonuçların eğitim sisteminin içinde bulunduğu durumu net bir şekilde yansıttığını kaydetti.

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sonuçlarının dilediği okula yerleşemeyen ya da açıkta kalan yüzbinlerce öğrencinin hayallerini yıktığını ifade eden Karabıyık, “LGS sonuçlarının açıklanması ile veli ve öğrencilerden binlerce şikayet gelmeye başladı. Yaklaşık 233 bin öğrencinin hiçbir okula yerleşememesi büyük bir sorun olarak ortaya çıktı. Adrese dayalı yapılan tercihlerde okulda bulunma süresinin öncelikli şart olması puanı ve not ortalaması yüksek öğrencilerin dışarıda kalmasına neden oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liselerinin kontenjanlarını arttıracağını ya da bu okulları ikili eğitime geçireceğini açıkladı. MEB’in özrü kabahatinden büyük! Sınavla öğrenci alan okulların sınıf mevcutları 30, sınavsız öğrenci alan okulların sınıf mevcutları ise 34 olarak belirlenmişti. MEB sınavsız öğrenci alan okulların sınıf mevcutlarını arttırırsa, sınavsız öğrenci alan okullar iyice kalabalıklaşmış olacak. Sistemdeki tıkanıklık bu tedbirlerle çözülemeyecek kadar büyüktür. Bakanlık açıkta kalan ve istemediği okula yerleşen öğrencilerin durumunu bir an önce çözmelidir. Bunun çözümünü öğrenciler tercihleri ile göstermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nca açıklanan yerel ve merkezi yerleştirme sonuçları lise kontenjanlarının yüzde 26.98’inin dolmadığını ve üç öğrenciden birinin açıkta kaldığını göstermektedir. Açıklanan sonuçlara göre Anadolu Liseleri, Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin kontenjanları neredeyse tamamen dolarken İmam Hatip Liselerinin yüzde 47.69’u, Meslek Liselerinin ise yüzde 44,45’i dolmadı. Bu sonuçlar, velilerin ve öğrencilerin imam hatip ve meslek liselerini tercih etmediğini göstermektedir. Çözüm, öğrencilerin istediği lise türündeki okul sayıları arttırmaktan geçmektedir” dedi.

3 öğrenciden biri açıkta kaldı!



Merkezi yerleştirmede 4. ve 5. tercihine yerleşen 30 bin 529 öğrenci aslında hiç istemediği ve tercih yapma zorunluluğu ile yazdığı bir okula kaydedildiğine dikkat çeken CHP’li vekil, “Merkezi Yerleştirme / Yerel Yerleştirme sonuçlarına göre; öğrencilerin yüzde 50’si Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi’ne, yüzde 15’i İmam Hatip Lisesine yüzde 35’i de meslek liselerine yerleştirildi.

Sonuçlara göre, sınav puanıyla liselere yerleşen öğrencilerden sadece 33 bin 694’ü birinci tercihine yerleşti. İkinci tercihine yerleşen aday sayısı 35 bin 148, 3. tercihine yerleşen aday sayısı 27 bin 912, 4. tercihine yerleşen aday sayısı 18 bin 812, 5. tercihine yerleşen aday sayısı ise 11 bin 717 oldu. Pansiyonlu okulları tercih eden 3 bin 509 öğrenciden yalnızca 477’sinin yerleşmesi ise dikkat çekici bir sonuç” sözleriyle LGS sonuçlarına dikkat çekti.

Üniversite giriş sınavlarındaki başarısızlık ve soruları doğru yapma oranlarını da değerlendiren Karabıyık, “Bu sonuçlar bir neslin daha yok edildiğinin belgesi niteliğindedir” dedi ve açıklanan doğru cevap ortalamalarını paylaştı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) doğru cevap ortalamaları şöyle:

Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) geçerli olan 2 milyon 260 bin 273 adayın testlerdeki doğru cevap ortalamaları:

• Türkçe 40 soruda 16,179 ortalama,

• Sosyal bilimler 20 soruda 6,003 ortalama,

• Temel matematik 40 soruda 5,642 ortalama,

• Fen bilimleri 20 soruda 2,828 ortalama.



Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) gerçeli olan doğru cevap ortalamaları:

• Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,743 ortalama,

• Tarih-1 10 soruda 1,617 ortalama,

• Coğrafya-1 6 soruda 2,271 ortalama,

• Tarih-2 11 soruda 1,465 ortalama,

• Coğrafya-2 11 soruda 2,856 ortalama,

• Felsefe grubu testinde 12 soruda 2,017

• Din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 2,098,

• Matematik 40 soruda ortalama 3,923,

• Fizik 14 soruda 0,467 ortalama,

• Kimya 13 soruda 1,109 ortalama,

• Biyoloji 13 soruda 1,669 ortalama.



Üniversite giriş sınavlarındaki soruları doğru yapma oranlarından görüldüğü gibi, başarı oranı oldukça düşük öğrenciler üniversitelere yerleşecektir. Bu başarısızlık Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Bu sonuçlar üniversitelerin niteliğini düşürmekte ve düşük başarı oranlı bir nesil yetişmektedir.