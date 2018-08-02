İş-Kur'da torpil ortaya çıktı

Siirt’te yapılan İş-Kur atamalarında 21 kişinin aynı aileden olduğu ortaya çıktı.

BİRGÜN- HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, “Siirt ili için gerçekleşen İş-Kur atamalarında 21 kişinin aynı aileden olduğu”nu bildirdi.

Beştaş, açıklanan listelerde ismi yer alan 21 kişinin aynı soyadını taşımasının şaibe iddialarını güçlendirdiğini ifade etti.

Siirt’teki atamalara ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşıyan Beştaş, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

Beştaş, Bakan Selçuk’a şu soruları yöneltti:

>> Siirt ili için gerçekleştirilen atamalarda şaibe söz konusu mudur? Bu konuda tarafınıza ulaşmış şikayet var mıdır?

>> Siirt ili için gerçekleştirilen atamalarda bir listede 21 kişinin aynı aileden olması neyin izahıdır?

>> Siirt ili için gerçekleştirilen İş-Kur atamalarında hangi kriterler esas alınmıştır?

>> Siirt ili için gerçekleştirilen atamalarda kayırmacılık hâkim olmuş mudur?

>> İşe alımlarda liyakate dayalı atamalar yerine torpil ve kayırmacılığın hâkim olmasını nasıl karşılıyorsunuz? Bu konuda ülke genelinde kurumlar bazında işe alım süreçlerinin denetlenmesi sağlanacak mıdır? İşe yerleştirmelerde sınavlarda elde edilen başarı ve liyakate dayalı atamaların yapılması sağlanacak mıdır?

>> Siirt ilinde İş-Kur üzerinden yapılan atamalara ilişkin sorumlular hakkında soruşturma başlatılmış mıdır/başlatılacak mıdır?

>> Kayırmacılık ve torpile dayalı işe alımların engellenmesi için hükümetiniz hangi çalışmaları yürütecektir?

>> Bahse konu şaibeler karşısında Siirt ilinde gerçekleşen atamaların yeniden yapılması gündeminizde olacak mıdır?