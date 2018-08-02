İYİ Parti'den kriz önerisi: Oraya el koyun

Çıray, "AKP Hükümeti’nin; karşılık gelen ABD’li bakan/sekreterlerin mal varlıklarına, Trump Towers’a el koymalı. ABD’den alınacak olan 11 milyar dolarlık yolcu uçağı alımını da durdurmalıdır" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Dr. Aytun Çıray Türkiye –ABD arasında yaşanan “Brunson krizi” hakkında partisinin resmi görüşünü açıkladı.

Çıray yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Amerika Birleşik Devletleri, ‘Başkanın talimatıyla Hazine Bakanlığı, Papaz Brunson'ın tutuklanması ve hapsedilmesinde rol oynayan Türk İçişleri ve Adalet bakanlarına yaptırım getiriyor’ dedi. Rahip Andrew Brunson hakkında ülkemizde sürdürülmekte olan adli süreçle irtibatlı olarak ABD Hazine Bakanlığı’nca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkında alınan yaptırım kararı aldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimizi hedef almıyor olsa da adı geçenlerin sıfatlarından ötürü konu Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini doğrudan ilgilendirmektedir.”

“TÜRK MİLLETİNİN ÖZGÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ DEĞERLENDİRMENİN ÜZERİNDEDİR”

İYİ Parti’nin ABD’nin tavrını kınadığını belirten Aytun Çıray “İYİ Parti olarak öncelikle ifade etmeliyiz ki, ABD’nin bu yakışıksız olduğu tavrını kınıyoruz, müttefiklik anlayışına aykırı buluyoruz. Bizim için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlığı ve Türk milletinin özgürlüğü her türlü değerlendirmenin üzerindedir. Ülkemizin varlığı ve bütünlüğünü ilelebet devam ettirecek bir siyasetin yılmaz savunucusu olarak varoluşsal değerlerimizin korunması konusunda dışarıdan gelecek tehditlere karşı birlik beraberlik ruhu içinde olacağız; ancak Türkiye’yi yönetenlerin de milletimizin egemenlik haklarını ve hukukunu koruyup koruyamadıklarının yakın takipçisi olacağız. İYİ Parti dış politikayı megafonla yapmayacaktır” dedi.

“AKP’Yİ ELEŞTİRMEK DIŞ DEVLETLERİN YANINDA OLMAK ANLAMINA GELMEZ”

“Herkes bilmelidir ki, İYİ Parti’nin dış politika konusunda AKP yönetimlerini eleştiriyor olması dış devletlerin yanında yer aldığı anlamına gelmez” diyen Aytun Çıray şunları kaydetti:

“ABD ile ilişkilerimizde ortaya çıkan bu istenmeyen durumu birlik ve beraberlik ruhu içinde aşmamızın iki temel şartı vardır. Birincisi demokrasinin gerektirdiği şeffaflık içerisinde başta muhalefet partileri olmak üzere milletimizin bilgilendirilmesi, ikincisi mutlak güçler ayrılığına dayalı, yargının bağımsız olduğu, tartışmasız bir hukuk ve kanun devleti olmak.

Türkiye Cumhuriyeti’nde yargının ne kadar bağımsız olduğu konusunda gündeme gelen sorgulamalar ve Almanya örneğine de benzer durumdaki yabancı uyruklu kişilerin hukuk yolları tüketilmeden siyasi pazarlıklarla serbest bırakılmış olmalarının oluşturduğu kötü emsaller, üçüncü ülkelerin dava süreçlerine siyasi mülahazalarla müdahale etmelerinin önünü açmış bulunmaktadır.”

“ABD BU CÜRETİ NEREDEN BULMUŞTUR”

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İYİ Parti, iktidar olmaya aday sorumlu bir muhalefet partisi olarak, Rahip Andrew Brunson hakkındaki adli sürecin şeffaf ve hukuk düzeni temelinde süratle sonuçlandırılmasında ve gündemden düşürülmesinde zaruret görmektedir.

İYİ Parti olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde bir tırmanma temayülü gösteren ve başka alanlara da sirayet eden bu gergin ortamın suhuletle çözüme kavuşturulması, iki dost ve müttefik ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı çıkar temelinde ve sağlıklı bir zeminde gelişmesinin sağlanması en samimi beklentimizdir.

Bu iş yakışıksızdır, uluslararası hukuka aykırıdır, güçlülerin hukuksuzluğudur. Ancak bir rahip konusu nedir, ne değildir? ABD bu cüreti nereden bulmuştur? Bu süreçte perde arkasında yapılan pazarlıklar nedir? Bu tartışmayı önümüzdeki günlerde tabii ki yapacağız. Çünkü şeffaflık Büyük Türk Milleti’nin bilme hakkına saygıdan öte, ona karşı mecburiyettir.

ABD Başkanı’nın talimatları ile Brunson’ın tutukluğunda kilit rol oynadıklarını gerekçe göstererek haksız bir şekilde yaptırım listesine konulan Adalet ile İçişleri Bakanlarını uyarmak isteriz; Sayın Bakanlar kendi muhalefetlerini hainlikle suçlayacaklarına, kendi vatandaşlarından düşman yaratacaklarına ülkenin bekasını bizlerle birlikte yabancı ülkelere karşı korumaya çalışırlarsa devletin çıkarlarına uygun bir iş yapmış olurlar.”

TRUMP TOWERS’A EL KOYUN, UÇAK ALIMINI DURDURUN

Aytun Çıray, partisinin konuyla ilgili önerilerini ise şöyle sıraladı:

“Türkiye kamuoyunun bildiği gibi geçmişte de zaman zaman ABD'yle karşı karşıya gelinmiştir. 1975’de Türkiye’ye konulan ambargonun kalkmaması üzerine merhum Demirel’in başında olduğu Hükümet üslere el koymuştur. Ambargoyu kaldırtıldıktan sonra da üsler bu defa Türkiye'nin hükümranlığına geçerek yeniden açılmıştır.

Bu çerçevede ABD’ye karşı mütekabiliyet içinde tedbir yaptırımlar uygulayacağını açıklayan AKP Hükümeti’nin; karşılık gelen ABD’li bakan/sekreterlerin mal varlıklarına, Trump Towers’a el koymalı. ABD’den alınacak olan 11 milyar dolarlık yolcu uçağı alımını da durdurmalıdır.

Rahip Bronson canlı yayın yapılarak dünya önünde adil bir şekilde yargılanmalıdır.

Atatürk ve silâh arkadaşlarının önderliğinde milletin temsilcileri tarafından TBMM’de kurulan Türkiye Cumhuriyeti önce milletimizin gayreti sonra da Allah’ın izni ile ilelebet yaşayacaktır.”

Trump Towers, İstanbul’un göbeğinde Mecidiyeköy’de 2012 yılında Erdoğan tarafından törenle açılmıştı.