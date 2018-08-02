Barış Atay'dan Yavuz Bingöl'e tokat gibi sözler

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan HDP Hatay Milletvekili Barış Atay, Saray'ın gözde sanatçılarından Yavuz Bingöl'ün, 'dünyada sol hasta' sözlerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği desteği değerlendirdi.

Yavuz Bingöl: Ben manav değilim bilinçli seçmenim

Barış Atay programda özetle şunları söyledi:

"Yavuz Bingöl'e şunu sormak lazım; Türkiye'de sol hasta olduğu için mi bir günde sağcı oldu? Çünkü hazır pasta, ben de buradan yürüyemiyorum artık, ben sabah kalktım artık sağcı oldum, Erdoğancının feriştahıyım diye de bir açıklama yapayım, ne kadar sevdiğimi dünya alem görsün. He evet Berkin'i yuhalattığı için tepki göstermiştim ama önemli değil, bu kadar radikal bir çıkışı yutarım. Yani bu mudur siyasete bakış açısı."

"Sol derneklerden ciddi paralar kazandı"

"Yavuz Bingöl çok enteresan bir profil. Hayatını sol değerler üzerinden geçirdiğini iddia edip, müziğini icra edebilmesini sol derneklerin, sol partilerin, sol hareketlerin açtığı imkanlarla yürüten bunun üzerinden ciddi para da kazanan birinin bir sabah kalkıp 'ben Erdoğancının feriştahıyım' demesi absürd."

"Bir zamanlar uğruna tweet attığı Ali İsmail Korkmaz'ın yaşadıklarını okusun"

"Beni bu kadar linç etmeye değer miydi diyor ya. Linç edilmedi. Bir zamanlar uğruna tweet attığı Ali İsmail Korkmaz'ın yaşadıklarını okusun tekrar, linç nedir oradan öğrensin. Şu süreçte benim üzerimde baskı kurmasınlar diye bu kadar her şeyden vazgeçmeye, hiçleşmeye değer miydi diye kendisine sormalı."

Barış Atay programda ayrıca Bülent Ortaçgil ve Mazhar Alanson'un açıklamalarına da değindi,