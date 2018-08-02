Tekin'den sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçilere destek

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, GOSB içinde bulunan Türkiye'nin en büyük kozmetik firmalarından biri olan Flormar'dan sendikalı oldukları için işten çıkarılan çalışanların direnişin 82.gününde ziyaret etti.

Sendikalı işçilerin çalışma haklarını engelleyici faaliyetlerinden dolayı, Anayasal hakların engellenmesinden dolayı fabrika yöneticilerinin suç işlediğini belirten Petrol İş Gebze Şubesi Başkan Yarımcısı Eyüp Akdemir bakanlık müfettişlerini dahi fabrika içine almadıklarını ifade betti.

Akdemir'in ardından işçilere yönelik bir konuşma yapan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Sevgili emekçi kardeşlerim, hiç bir ülkede hele de demokrasinin işlediği bir ülkede haklarını alamıyorsa, sendikalaşamıyorsa Burada çok ciddi bir sıkıntı var. Taraflar arasında bir uzlaşmanın sağlanabilmesi için elimden gelen bütün çabayı sarf edeceğim. Bunlara gerek duyulmaksızın Anayasanın sizlere tanıdığı hakların en iyi şekilde işlemesi, için sesiniz olacağız. Hukuk egemen güçler tarafından yapılınca çalışanlar için, emek verenler için, hak arayanlar için maalesef işlemiyor. İstanbul'da TÜSİAD başta olmak üzere tüm kuruluşlarla görüşerek bu sorununuzu çözeceğimi belirtmek isterim. Direnişinizi destekliyorum." dedi.

Vekil Tekin konuşmalar sonrası işçiler ile birlikte çay sohbeti yaptı ve fabrika etrafının dikenli tellerle çevrili alanlarını gezerek Petrol İş Gebze Şube Başkan Yardımcısı Akdemir'den bilgi aldı.