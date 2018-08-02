AKP'li Ünal: Türkiye gereken yanıtı verecek

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "ABD'nin yaptırım kararı Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı saldırgan bir tutumdur. Türkiye rasyonel tavrını devam ettirecek. Türkiye mütekabiliyet esasına göre gerekli cevabı verecek" dedi.

Ünal, "Türkiye haklılığının gerektirdiği adımları atacak güçte. Türkiye hangi adımları atacağını çok iyi biliyor. Dışişleri en kısa zamanda adımlarını kamuoyuna duyuracak" ifadelerini kullandı.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlıyor.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını değerlendiren Ünal şunları söyledi:

"Bir süreç bu. İki bakanımızla ilgili yaptırım kararı, iki bakanımız ve hükümetimizle ilgili değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı saldırgan tutum. ABD ile yaşanan sürece bakınca ABD yönetiminin bir süreden beri sadece Türkiye'ye değil birçok ülkeye dönük yaptırımlar uyguladığını, tehditkar bir dil kullandığını görüyoruz. Türkiyei'ye dönük yaptırımları birileri Rusya, İran denkleminde değerlendirme yanlışına düşüyorlar. Türkiye Almanya ile mukayese edilmelidir. Bütün olarak ABD'yi değil de ABD'nin içinde belli kanatlar var. ABD yönetiminin de kendi içinde tek bir ses olarak bunların arkasında durduğu görülmüyor. Kasımdaki seçimler bunun bir iç siyaset malzemesi haline geldiğini gösteriyor. Türkiye kendisine yaptırımlar uygulanarak ilişki kurulacak bir ülke değil. Türkiye'nin iç meselelerine müdahale oluruz, yaptırımlar uygularız böyle bir şey söz konusu değil. ABD yönetimi Türkiye ile olan ilişkilerde rasyonel zeminde kalmak durumundadır. Türkiye mütekabiliyet esasına göre gereken cevabı verecek."

Rahip Brunson'la ilgili iddianameyi okumak gerektiğini belirten Ünal, "Arkadaşına bir mesajı attığını kabul ediyor. Brunson'un Türkiye'de görevinin ne olduğu çok açık bir şekilde ortada. Biz 15 Temmuz'u, PKK terör örgütünü bunların birbirinden bağımsız olmadığını görürüz. Suriye ve Irak'ta yaşananları birbirinden bağımsız değerlendirmemiz söz konusu değil. Ne yapılmak istendiğini net bir şekilde görüyoruz" dedi.