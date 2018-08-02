Bakan Akar'ın isteği çok konuşulacak

atan gazetesi yazarı Murat Çelik, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, bakan yardımcılarından birinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) bir orgeneral olmasını istediğini yazdı.



Yeni sistemin ilk Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın, Genelkurmay Başkanlığı'nın kendisine bağlı olmasının ardından önemli bir karar alacağı belirtiliyor.

Vatan gazetesi yazarı Murat Çelik, 'MSB’ye orgeneral bakan yardımcısı' başlıklı yazısında, Akar'ın, bakan yardımcılarından birinin TSK'dan bir orgeneral olmasını istediğini bugünkü köşesine taşıdı.

Murat Çelik'in yazısı şöyle:

Genelkurmay eski Başkanı Hulusi Akar, yeni dönemin Milli Savunma Bakanı.

Genelkurmay Başkanlığı da artık ona bağlı. Bakanlığa yani.

Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB) halihazırda bir bakan yardımcısı var.

Yeni bakan Akar’ın, bu sayıyı artırıp iki bakan yardımcısıyla çalışmayı düşündüğü konuşuluyor.

Ve Hulusi Akar, bu bakan yardımcılarından birinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) bir orgeneral olmasını istiyor.

Geçiş dönemi formülü

Milli Savunma Bakanı, muvazzaf bir orgenerali bakan yardımcısı olarak görevlendirerek yeni düzene geçişi kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yeni sistemde Genelkurmay Karargâhı bakanlığa bağlı olarak çalışacak. Karargâh ile bakanlık arasındaki koordinasyonu da işte atanacak o orgeneral / bakan yardımcısının sağlaması öngörülüyor.

Yeni sisteme geçiş döneminde ilişkileri kolaylaştıracak ve verimliliği artıracak formül bu.

Akar’ın konuyu yakın zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşüp onayını alması ve ardından belirlenen bakan yardımcılarının atanması bekleniyor.

Genelkurmay 2’nci başkanı gibi

TSK’dan muvazzaf bir orgeneralin MSB’nda bakan yardımcısı olarak görev yapması, Genelkurmay Karargâhı’ndaki 2’nci başkanlık makamına benzer bir çalışma mekanizmasını hatırlatıyor.

Genelkurmay’da, karargâhın işleyişini 2’ci başkan koordine eder ve Genelkurmay Başkanı’na karşı sorumludur. Yeni dönemde görev yapması düşünülen orgeneral bakan yardımcısı da, bakanlığın TSK ile ilişkilerindeki eşgüdümü sağlayacak ve askeri işleri yürütecek. Bir başka deyişle, bakan genelkurmay başkanıyla, bakan yardımcısı da genelkurmay 2’nci başkanıyla yakın mesai içinde olacak.