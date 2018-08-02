Yapılan çağrı sonrası ilk açıklama Muharrem İnce'den

Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan'ın CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim sürecinde yapılan bağışlar ve harcamalarla ilgili mektubunu paylaştığı köşe yazısıyla ilgili bölüm şöyle:



"Sevgili okurlarım, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday olan siyasetçilerin, açılan bağış kampanyasında kaç kişiden kaç para topladıklarını ısrarla soruyorum.

Dün Muharrem İnce'nin açıklaması geldi. Kısaltarak ve rakamları yuvarlayarak veriyorum:



“Sayın Çölaşan, öncelikle bir kez daha cumhurbaşkanlığı seçim kampanyamda bağışta bulanan yurttaşlarımıza, gönüldaşlarımıza teşekkürümü ve saygılarımı iletiyorum.



Kampanya boyunca söylediğim gibi önemli olan miktar değil, kampanyaya katılanların sayısıydı. Nitekim en fazla kişinin bizim kampanyamıza bağışta bulunduğunu gördük. Bu bizim dayanışma ruhumuzun, birlikteliğimizin örgütlü haline bir kanıttır.



Cumhurbaşkanı adaylarının bağış ve kampanya giderlerini düzenlemek üzere Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun 14. maddesi gerekli düzenlemeleri içermektedir. Bu maddenin 6. fıkrasında hesapların ve harcamaların nasıl denetleneceği ve sonuçlarının nasıl açıklanacağı belirlenmiştir.



Kanuna göre, her aday YSK nezdinde görevli bir yeminli mali müşavir bildirmek durumundadır. Cumhurbaşkanı adayının

hesapları ve ilgili harcamaları kendisinin takip etmesi zaten mümkün değildir.



YSK nezdinde sorumlu kişi mali müşavirdir. Mali müşavir seçimler bittikten sonra ilgili kayıtları YSK'ya bildirir, YSK gerekli denetimleri yapar ve bir ay içinde sonuçları açıklar. Varsa bir usulsüzlük, YSK tarafından tespit edilir ve gereği yapılır…

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Sayın Çölaşan, YSK bu denetimleri yaptı ve adayların harcamalarıyla ilgili bir sorun görülmediğini kamuoyuna Resmi Gazete yoluyla açıkladı.

Benim ve diğer adayların sustuğumu söylemişsiniz. Ben bu konuda gerekli açıklamaları her zaman yaptım.



Kampanya süresince hesaplardan YSK nezdinde sorumlu kişimiz 22. dönem Balıkesir Milletvekilimiz Ali Kemal Deveciler idi.

Sayın Deveciler'den aldığım bilgiler şöyledir…



Bağışların dökümü:



-İş Bankası hesabına yapılan bağışlar: 21 milyon 925 bin lira.

-Ziraat Bankası'na yapılan bağışlar: 3 milyon 866 bin lira.

Toplam: 25.791.776.880 lira.

Harcamaların dökümü:



-Reklam-ilan-film harcamaları: 10 milyon 451 bin lira.

-Organizasyon miting harcamaları: 7 milyon 464 bin lira.

-Matbaa harcamaları: 2 milyon 988 bin lira.

-Promosyon harcamaları: 733 bin lira.

-Uçak ulaşım harcamaları: 1 milyon 314 bin lira.

-Branda, kaplama, baskı harcamaları: 1 milyon 487 bin lira.

-Bayrak alımı harcamaları: 328 bin lira.

-Araç kiralama harcamaları: 693 bin lira.

-Diğer harcamalar: 330 bin lira.

Toplam: 25.791.427.400

Bağışlar toplamı: 25.791.776.880

Harcamalar toplamı: 25.791.427.400

Banka mevcudu bakiye: 349.480 lira.”

Muharrem İnce'ye teşekkür ediyorum, aynı duyarlığı başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere öteki adaylardan da bekliyorum."