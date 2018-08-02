Tuncay Özkan: İnce için o ifadeyi kullanmadım

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan , Muharrem İnce'ye 'şerefsiz' dediği yöndeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, CHP'li Tuncay Özkan'ın kendisine bir mesaj attığını ve Özkan'ın söylediği iddia edilen 'şerefsiz' kelimesini yalanladığını aktardı.

Ahmet Hakan, Tuncay Özkan'ın mesajında 'Ben İnce'ye 'şerefsiz' demedim, o iftirayı atanlara dedim' ifadelerini kullandığını yazdı.

Hakan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

TUNCAY ÖZKAN: İNCE İÇİN O SÖZCÜĞÜ KULLANMADIM

TUNCAY Özkan’ın Muharrem İnce için “Sıradan, kaba, iftiracı ve şerefsiz” dediğini yazmıştım.

Tuncay Özkan, bir mesaj göndermiş bana.

Mesajında “sıradan, kaba ve iftiracı” kelimelerine itiraz etmeyen Özkan, sadece “şerefsiz” sözcüğüyle ilgili şu izahı yapıyor:“Bağlamından koparılan her söz yanlış anlaşılır. Ben Sayın İnce’ye öyle bir şey demedim. Benimle ilgili iftirayı kendisine aktaran bunu ispat etmezse şerefsizdir dedim. Selamlar”.

NE OLMUŞTU?

İnce'nin 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası 'insan içine çıkamayacak durumda olduğu' yolundaki iddia, kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Konuya ilişkin olarak açıklama yapan İnce, "Benim 24 Haziran gecesi insan içine çıkacak durumda olmadığım yalanını uyduranlar, sıradan ve kaba saba adam diyenlerdir. O yalanı yandaş medyaya uyduranlardır" sözüyle Tuncay Özkan'ı işaret etmişti.

Özkan ise şu yanıtı vermişti:

"Sadece 'sıradan ve kaba' değil, Muharrem İnce'nin aynı zamanda iftiracı olduğunu gördüm. Söylediklerini ispat edemeyen şerefsizdir. CHP kültüründe yalana yer yoktur."