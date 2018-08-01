Ahmet Şık ve Barış Atay'dan terör paylaşımı

Ahmet Şık ve Barış Atay, Hakkari'de katledilen anne ve bebeği için paylaşım yaptı.

HDP milletvekilleri Ahmet Şık ve Barış Atay, Yüksekova'da düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden asker eşi Nurcan Karakaya ve bebeği için yaptıkları açıklamalarda nereden gelirse gelsin şiddete karşı çıkacaklarını belirtti. Ahmet Şık, "Ölenin ve failin kim olduğuna/siyasi kimliğine bakarak pozisyon alanlar da kana ortaktır" dedi.

İşte Ahmet Şık , Barış Atay 'ın o paylaşımları;

AHMET ŞIK: BEBEK ANNE ÖLDÜREN KATİLDİR

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık , Hakkari Yüksekova’da yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi ile hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Şık açıklamasında, “Her kim ve her ne adına olursa olsun bebek/anne öldüren katildir. Ölenin ve failin kim olduğuna/siyasi kimliğine bakarak pozisyon alanlar da kana ortaktır” dedi.

BARIŞ ATAY: ŞİDDET NEREDEN GELİRSE GELSİN

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay da, ‘şiddet nereden gelirse gelsin karşı koyacağını’ belirttiği mesajında şunları söyledi, “Bir anne ve bebeğinin öldürülmesi; kim yapmış olursa olsun, ne açıklama yapılmaya çalışılırsa çalışılsın, asla kabul edilemez. Saldırıyı kınıyor, faillerin bir an önce bulunmasını diliyorum. Şiddet nereden gelirse gelsin karşısında durmaya devam edeceğim. Hepimizin başı sağolsun”