Erdoğan'ın yardımcısı hortumcu holdingte çalışmış

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak yer verdiği Fuat Oktay'ın hortumcu şirkette üst yönetici olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Yeni sistemin ilk kabinesinde Cumhurbaşkanı Yardımıcısı görevine getirilen Fuat Oktay ile ilgili çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı.

Oktay'ın 1990'larda hortumculukla suçlanan şirket Yimpaş'ta üst düzey yönetici olarak çalıştığı öğrenildi.

Aydınlık'tan Sabahattin Önkibar'ın bugünkü yazısında aktardığına göre Oktay'ın üst düzey yöneticilik yaptığı, 1990'larda kurulan İslamcı şirketlerden Yimpaş'ın başkanı Dursun Uyar, hortumculukla suçlanmış ve tutuklanmıştı. Uyar daha sonra tahliye edilmişti.

Yimpaş Holding'in tarihi

Açılımı "Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Anonim Şirketi Holding" olan Yimpaş Holding 1982 yılında Yozgat'ta bir grup girişimci Dursun Uyar tarafından kurulmuş bir holding.

Yüzde yüz yerli Türk sermayesine sahip. Zamanla bünyesinde gıda, fabrika, üretim, perakende, bilişim, tekstil, mobilya, otel, sağlık, medya, inşaat, matbaa, ambalaj, otomotiv, akaryakıt, sosyal, kültürel, ithalat ihracat, iletişim ve diğer sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler katıldı. Yimpaş Holding, 1990 yılında bütün şirketler Yimpaş Holding çatısı altında toplanmış ve SPK çalışması başlattı. 1995 yılında Yimteks tekstil , 1992 yılında Nora (mobilya) adlı mobilya kurdu.

Kasım 1996 yılında Aytaç adlı gıda markasını bünyesine kattı. 2001 yılında Gimpaş mağazası Yimpaş tarafından satın alınıp Yimpaş Proma adını aldı. Halen bu çalışmaları devam ediyor. Ayrıca holding Türk televizyon kanallarından olan Kanal 7'nin de bir süre en büyük hissedarı oldu.

Yimpaş Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uyar, 2007'de Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve izinsiz halka arz suçundan hapis cezasına çarptırılıp tutuklandı. Uyar 9 ay 19 gün sonra (15 Ekim 200) Eskipazar Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

AKP'nin atadığı eski TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, Yimpaş gibi İslami holdinglerin hortumculuk yaptıklarını öne sürmüştü.