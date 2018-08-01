Eski SES Başkanı Köksal Aydın hayatını kaybetti

ÖDP’nin Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Yol arkadaşımız sevgili Köksal Aydın’ı, geçirdiği kalp krizi sonucunda kaybettik... Partimizde ve kamu emekçileri mücadelesinde önemli sorumluluklar üstlendi... SES Başkanlığı ve MYK üyeliği sorumlulukları yürüttü... üzüntümüz ve acımız büyük. Emekleri, mücadelesi unutulmayacak.”

Köksal Aydın’ın cenaze töreni yarın Ankara’da yapılacak.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Aydın'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada Aydın'ın cenazesi hastane morgundan alındıktan sonra İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Teoman Öztürk Salonu'na götürülecek. Ailesi ve dostlarının katılımıyla yarın saat 10'da uğurlama yapılacak.

İMO'da gerçekleştirilecek törenin ardından Aydın'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.