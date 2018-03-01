Kanatlı et üreticilerinin sorunları Meclis gündeminde

CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, piliç eti başta olmak üzere kanatlı et üreticisi firmaların yaşadığı sıkıntıları TBMM gündemine taşıdı.

CHP Adana Milletvekili, TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş kanatlı et üreticisi firmaların artan maliyetler nedeniyle zor durumda olmasını TBMM gündemine taşıyarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Yoğun istihdam gerçekleştiren ve tarımı destekleyen yapısıyla Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katma değer sağlayan kanatlı eti sektöründe, hammadde üreticisi çiftçi, sektörle ilgili esnaf, yem, ilaç-aşı, yan sanayi, nakliye, pazarlama dalları dahil yaklaşık 600 bin kişi çalıştığını ifade eden CHP’li Özdiş “Türkiye genelinde piliç eti başta olmak üzere kanatlı eti üreten kaç firma ve bu firmalarda çalışan kaç personel bulunmaktadır, Türkiye dünya kanatlı eti ve piliç eti üretiminde kaçıncı sıradadır?” diye sordu.

TÜRKİYE YILLIK ORTALAMA ET TÜKETİMİNDE DÜNYADA KAÇINCI SIRADA?

“Türkiye kırmızı et ve kanatlı eti tüketim ortalamalarını ve Dünya ortalamasıyla kıyaslandığında Türkiye et tüketiminde kaçıncı sırada olduğunu CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in önergesinde yer verdiği diğer sorular şu şekilde:

1- Kanatlı eti üreten firma ve tesislere ne gibi destek, teşvik ve hibe programları uygulanmaktadır?

2- Kanatlı eti üreten firmalar artan maliyetler nedeniyle zor durumdadır. Bu konuda herhangi bir çalışma yaptınız mı veya yapmayı düşünüyor musunuz?

3- Kırmızı et üretimimizin yeterli olmadığı yapılan ithalatla belirgindir. Bu açığı ithalat yapmak yerine kanatlı etiyle ikame etmeyi düşünüyor musunuz?

4- Kanatlı eti üreten firmalara vergi indirimi yapmayı planlıyor musunuz?