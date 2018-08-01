Kılıçdaroğlu, kurultay sorusuna böyle yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin olağanüstü kurultay toplanan imzalar sorusunu, "O ayrı, o konulara girmiyorum" diye yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , partisinin önceki dönem milletvekili ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Mustafa Akaydın'ın eşi Dr. Günseli Akaydın'ın cenaze törenine katılmak için Antalya'ya geldi.

Antalya Havalimanı'nda gazetecilere kısa bir açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu , Hakkari'de terör örgütünün uyguladığı şiddet sonucunda anne ve çocuğunun yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Allah'tan rahmet diliyorum. PKK ve bütün terör örgütlerini şiddetle kınıyorum" dedi. Gazetecilerin CHP 'li muhaliflerin olağanüstü kurultay için yaptığı çalışmalara ilişkin sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "O ayrı, o konulara girmiyorum" yanıtını verdi.