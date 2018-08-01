Soylu: PKK dün de bebek katiliydi, bugün de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük POMEM’de yapılacak polis özel harekat yemin töreninde konuştur. Soylu’nun gündeminde; PKK tarafından Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen ve Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın şehit olduğu hain saldırı vardı.

Soylu’nun konuşmasından satır başları:

Bir şehit annesiyle, bir şehit babasıyla konuşurken nasıl ezildiğimi, o insanların acısını nasıl hissettiğimi iyi bilirim. Dün hemen görüştüm. Çelik gibi bir iradesi var. Bana dedi ki, “Bakanım, karım oraya benim yanıma gelmek istedi çocukla beraber. Başımıza böyle bir iş geldi. Vatan Sağ olsun.”

Hiçbir şeyden korkmayın. Amerika 5 bin TIR gönderip de PKK'yı ve PYD'yi orada besleyecekmiş. Avrupa onlara destek verecekmiş. Bilesiniz ki Avrupa da Amerika da bunların arkasında oldu, sizin gibi kahraman arkadaşlarımız bu toprakları onlara mezar etti ve onlara gerekli cevabı en şiddetli şekilde verdi.

Asker olan eşini görev yerinde ziyaret etti, dönerken yola kurulan pusuda şehit oldu. Mesai arkadaşlarım, benim polis kardeşlerim; burayı iyi dinleyin. Batıda Avrupa'da teröriste destek verenler, ülkelerinde oturma hakkı verenler, siyasi sığınma taleplerini ikiletmeyenler, 5 bin TIR silah gönderenler, profesyonel katilleriyle bunlara eğitim verenler, akıl verenler, taktik verenler, moral verenler, Amerika'dan 10 bin km öteden adamlarını gönderip Kandil'de PKK'nın katillerine eğitim verenler, dernekleri üzerinden para gönderip, Anadolu'nun birliğini bozmaya çalışanlar, ay yıldızlı bayrağa göz dikenler; bir anne ile 11 aylık bebeğine pusu kurdular.

Bu cinayetin görmezden gelinip, üstü örtülür bir yanı yoktur. Artık hiçbirisi ne bizim operasyonlarımıza laf söyleyebilir, ne mahkemelerimize yargılamalarımıza laf söyleyebilir. Ne de kiminle alışveriş yapacağımıza laf söyleyebilir. Besleyip büyüttükleri budur.

PKK'nın alayı dün de bebek katiliydi, bugün de bebek katili.