HDP, Yüksekova’daki saldırıyı kınadı: Üzüntümüz büyük

Saldırıyla ilgili Buldan ve Temelli’nin yaptığı “Üzüntümüz büyük” başlıklı yazılı açıklamada şöyle dendi:

“Dün Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yola döşenmiş patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda yaşamını yitiren anneye ve bebeğine rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bu tür saldırıları asla kabullenmiyoruz ve kınıyoruz. Şiddet kısır döngüsü daha fazla insan yaşamını yitirmeden sona ermelidir. Bunun için başta siyasetçiler olmak üzere herkes ve her kuruluş üzerine düşeni yapmalı, sorunlarımızı konuşarak çözme anlayışının üstün gelmesi sağlanmalıdır.”

İnce: Teröre lanet olsun

Şehit anne ile bebekle ilgili kahreden detay