Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan 'Millet Bahçeleri' projesi, parkların yapılacağı ilan edilen alanların yakınlarındaki dev konut projelerinin promosyonuna dönüştü. Hükümete yakın medya ise bu projeleri öne çıkaran bir haber yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 23 Mayıs'ta Millet Bahçesi olacağı açıklanan Atatürk Havalimanı arazisi ile sınırı bulunan 8 mahallede konut fiyatları uçuşa geçti. Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) araştırmasına göre, son 3 ayda, bölgeye sınırı bulunan Şenlikköy Mahallesi'nde konut fiyatlarında artış yüzde 30,4, Basınköy'de yüzde 27.5, Yeşilköy'de yüzde 23,8, Ataköy 2. 5. ve 6. kısımlarında yüzde 11.7 olarak gerçekleşti. Beşyol'da fiyat artışı yüzde 7 olurken, Ataköy 3-4-11. Mahallesi'nde yüzde 3.6, Yeşilyurt Mahallesi'nde yüzde 2.1, Ataköy 7-8-9ve 10. kısımlarında yüzde 1.3 artış gözlendi.

Danıştay hükümete 'dur' dedi

SATIŞLAR YÜZDE 45 ARTTI

Araştırmaya göre, Bakırköy'de özellikle son 3 ay içerisinde konut satışları ciddi şekilde arttı. Yılın ilk 6 ayında, 2017'nin aynı dönemine göre İstanbul genelinde konut satışları bir miktar da olsa gerilerken, Bakırköy'de yüzde 20 yükseliş görüldü. Önemli artış ise mayıs ve haziran aylarında gerçekleşti. Bakırköy'de mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 54, haziranda ise yüzde 45'lik ciddi artış yaşandı.

Erdoğan'ın rantını bu kez yandaş gazete ortaya çıkardı

PROJELER İÇİN RANT KAPISI OLDU

Erdoğan'ın 'yatıp yuvarlanacaksınız' dediği Millet Bahçeleri projesi, daha hayata geçirilmeden yeni bir rant kapısı oldu.

Hükümete yakın Sabah gazetesi, yapılması planlanan Millet Bahçesi'ne yakın olan 5 büyük inşaat projesini "İşte Millet Bahçesi'ne komşu 5 proje..." tanıtımını öne çıkararak Erdoğan'ın seçim vaadinin yandaş müteahhitlere rant kapısına dönüştüğünü de açıkça ortaya koydu.

İşte Sabah'ın haberine göre Millet Bahçesi projesinden rant sağlayan inşaat projeleri:

ROUTE İSTANBUL TORKAM E5 PROJESİ SEA PEARL ATAKÖY

Kuzu Grup tarafından hayata geçirilen ve ilk etabında yaşamın başladığı Sea Pearl Ataköy, Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak Millet Bahçesi'ne en yakın proje konumunda.

KARAT 34

Basın Ekspres Yolu'nda Doğa Şehircilik ve Baş Yapı'nın hayata geçirdiği Karat 34, Millet Bahçesi manzaralı projeler arasında.

YALI ATAKÖY

Özyazıcı İnşaat'ın TOKİ'nin arsa ihalesinde satın aldığı Ataköy sahil şeridindeki 72 bin 864 metrekarelik arazisi üzerine kurulan Yalı Ataköy projesi 16 katlı 5 bloktan meydana geliyor.

TORKAM E5 PROJESİ

Torkam İnşaat'ın Torkam E5 projesi, Millet Bahçesi'nin tam karşısında yer alıyor.

ROUTE İSTANBUL

Özyazıcı'nın E5 Karayolu üzerinde hayata geçirdiği Route İstanbul, Millet Bahçesi'ne yürüme mesafesinde bulunuyor.