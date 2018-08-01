Yeni dönemde 'AKP'nin imajını düzeltme görevi'

Muharrem Sarıkaya bugünkü "AK Parti'deki değişim" başlıklı yazısında, AKP'deki üst düzey değişikliklere değindi.

Sarıkaya, "Türkiye’nin yurt dışındaki lobi faaliyetlerinden her alandaki tanıtımına, bir ülke yönetiminin Türkiye hakkında oluşturmak istediği yanlış algının dağıtılmasından Türkiye’nin diaspora gücünün etkin hale getirilmesine kadar bir çok alanda etkin rol üstlenecek." dedi.

Muharrem Sarıkaya'nın bugünkü yazısı şöyle:

BAŞKANLIK sistemine geçişin ilk adımı hükümet sistemindeki değişiklik ve düzenleme ile atıldı.

Meclis’ten bakan olarak sadece 4 milletvekilinin alınmasıyla yetinildi...

Aktarıldığına göre, eski bakanların yeni hükümette yer alması, ağırlıklı bölümü iş alemi ve bürokrasiden gelen yeni bakanlara kabine deneyiminin aktarılması açısından olumlu sonuç vermiş...

Bunu, TBMM Başkanı seçimi ve AK Parti Meclis Grubu'nun yeniden yapılandırılması ve komisyon başkan ve üyelerinin belirlenmesi takip etti.

Meclis yönetimi güçlendirilip, partinin en etkin isimleri bu kadrolara kaydırılırken, şimdi sıra partiye geldi…

Belirtildiğine göre bu ayın 18’inde yapılacak Büyük Kongre ile yeni bir aşamaya geçilecek, ardından sıra belediye başkan adaylarının belirlenmesine gelecek.

Büyük kongrede AK Parti yönetiminde ne oranda değişim olacağı sorulduğunda, partinin TBMM yönetimi ve kabinedeki değişikliklere işaret edildi.

Her iki kadroda da kapsamlı değişim olmuştu.

Beklenti, kongrede de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile onun içinden çıkacak Merkez Yürütme Kurulu’ndaki değişimin aynı oranda gerçekleşeceği yönünde.

Belirtildiğine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan parti yönetimine her zaman olduğu gibi yine ağırlık veriyor.

SİYASETİN MERKEZİ

Bu aşamada Başkanlık sistemine geçişle birlikte parti kadrolarının öneminin daha arttığına dikkat çekiliyor.

“Siyasetin üretilmesinin ve planlanmasının ağırlık merkezi parti olacak” vurgusu yapılıyor.

Yeni sisteme geçişle, “Eski sistemin var olan ortamı nedeniyle bakanlıkların ilk aşamada parlamenter sistem şablonuna uygun davranışlar gerçekleştirdiğine” dikkat çekiliyor.

Anlatıldığına göre Kongre ile birlikte yeni sistemin bir adımı daha atılacak ve bakanlıklar, “gelecek tasavvur eden, siyasi planlama yapan” yapılar olmaktan tamamen arındırılacak.

Yeni yapılanma kapsamında, bundan böyle hükümetin siyasetinin bütün ana çerçevesi AK Parti’de inşa edilecek.

Her bir alanda uygulanacak ana yol haritaları veya atardamarların güzergahı partide belirlenecek.

Cumhurbaşkanlığında oluşturulan ancak henüz atamaları yapılmayan “politika kurulları” ise çizilen bu ana politikalara uygun politikaları tayin edecek.

Bakanlıklar ise sadece üretilen politikaların uygulanmasının yapıldığı icracı kurumlar olacak; geleceğe yönelik politika belirleme gibi bir görevleri ve işlevleri olmayacak…

Bütün bunlardan dolayı da AK Parti’deki yeni belirlenecek yönetim kadrolarının da Meclis gibi ağırlıklı isimlerden oluşması bekleniyor.

Kurulduğu günden bu yana 120 bakan, bin milletvekiline sahip olmuş partinin insan kaynağı konusunda en zenginleri arasında bulunduğuna atıf yapılıyor.

YENİDEN YAPILANMA

Bu aşamada hükümetin başkanlık sistemine uygun yapılanmasına da devam ediliyor.

Bir süre önce bakanlıklardan hükümetin ilk 100 gününde yapılacaklara dönük olarak hazırlıkları istenmişti.

İlk gelenler bekleneni karşılamayınca talep yinelendi ve hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açıklandığı gibi cuma günü 100 günlük icraat programını kamuoyu ile paylaşacak.

Bu aşamada Cumhurbaşkanlığında oluşturulan yapıların çalışma usul ve esasları da yeniden düzenleniyor.

Bunun ilk adımlarından biri de İletişim Daire Başkanlığı’na İbn Haldun Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Altun’un atanmasıyla gerçekleşti.

Aktarıldığına göre Genelkurmay, MİT, Diyanet ağırlığındaki 11 kurumdan biri olan, TRT’nin de bağlandığı İletişim Daire Başkanlığı, sadece içerde değil, dışarıda da “devletin tanıtma siyasetinin” belirlendiği yer olacak.

AK Parti Tanıtım Başkanlığı ile koordineli çalışacak.

Türkiye’nin yurt dışındaki lobi faaliyetlerinden her alandaki tanıtımına, bir ülke yönetiminin Türkiye hakkında oluşturmak istediği yanlış algının dağıtılmasından Türkiye’nin diaspora gücünün etkin hale getirilmesine kadar bir çok alanda etkin rol üstlenecek.

Yeni sistem, hükümet modelinin yanında yeni bir siyaset modelini de beraberinde getirecek.