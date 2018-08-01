Binali Yıldırım’a Berberoğlu önerisi

HDP’nin TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, dokunulmazlıkları bir dönem için askıya alan geçici 20'nci maddenin Anayasa'dan çıkarılması yönündeki çağrısını Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a sunacak. Sancar, hazırlayacağı çalışmayı 10 gün içinde Yıldırım'a verecek.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun yeniden milletvekili seçilmesine karşın yargılanmasının durdurulması talebinin reddi üzerine başlayan tartışma sürüyor.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nin verdiği karara karşı Yargıtay 17’nci Ceza Dairesi’nde itiraz edildi. Berberoğlu’nun yanı sıra bir önceki dönem dokunulmazlığı kaldırılan ve yeni dönemde de seçilen çok sayıda milletvekilini ilgilendiren karar Meclis Başkanlık Divanı’nda gündeme geldi. Meclis Başkanı Binali Yıldırım, CHP ve HDP’nin gündeme getirdiği konuyla ilgili hukukçulara bir çalışma yaptırdığını söyledi.“Yargı kendisini yasama erki yerine koydu”, “Meclis iradesine müdahale” tartışmalarına yol açan Yargıtay’ın Berberoğlu kararı HDP’nin, Meclis Başkanı Yıldırım’ı ziyaretinde tekrar gündem konusu oldu.

Edinilen bilgiye göre, görüşmede TBMM Başkanvekili Mithat Sancar’ın sorunun en kesin ve net çözümü için önerdiği “dokunulmazlıkları kaldıran geçici 20’nci maddeyi Anayasa’dan çıkaralım” önerisi ele alındı.

Yıldırım, Sancar’ın bu görüşü yazılı bir metin olarak iletme talebini olumlu karşıladı. Sancar hazırladığı çalışmayı 10 gün içinde Meclis Başkanı’na iletecek. Eğer bu görüş doğrultusunda bir uzlaşma olursa bu konu o zaman bir anayasa değişikliği teklifine dönüşebilir.

Bu arada gözler Berberoğlu kararına itiraz edilen Yargıtay 17’nci Ceza Dairesi’nin vereceği karara çevrildi. Eğer bu dairenin kararı da değişmezse dokunulmazlıkla ilgili tartışma daha da büyüyecek.