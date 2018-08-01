1 Ağustos 2018 09:50

Abdulkadir Selvi'nin bu hatası Erdoğan'ı çok kızdıracak

Abdulkadir Selvi'nin bu hatası Erdoğan'ı çok kızdıracak
Erdoğan'ın 'ahlaksızdı' dediği kişinin Adnan Oktar olmadığı açıklanmıştı.
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AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlanan "Adnan Oktar komşumdu, ahlaksızdı" ifadelerini köşe yazısına taşıdı.

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Cumhurbaşkanlığının yalanlamasından habersiz olan Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da belirttiği gibi, 'ahlaksız' bu çete hakkında devletin tepesinde tam bir kararlılık söz konusu" dedi.

Selvi'nin "Kedicikler itirafçı oluyor" başlığıyla bugün yayımlanan yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Seks şantajı üzerine kurulu bu yapının dijital arşivi ele geçirilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da belirttiği gibi, “ahlaksız” bu çete hakkında devletin tepesinde tam bir kararlılık söz konusu. 1999 yılında İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın zamanında yapılan operasyondan kurtulmuşlardı. Ancak Türkiye o Türkiye değil, Ankara o Ankara değil.

Tam bir kararlılık söz konusu."

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