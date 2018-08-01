Abdulkadir Selvi'nin bu hatası Erdoğan'ı çok kızdıracak

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlanan "Adnan Oktar komşumdu, ahlaksızdı" ifadelerini köşe yazısına taşıdı.

Saray'dan 'ahlaksız' düzeltmesi

Cumhurbaşkanlığının yalanlamasından habersiz olan Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da belirttiği gibi, 'ahlaksız' bu çete hakkında devletin tepesinde tam bir kararlılık söz konusu" dedi.

Selvi'nin "Kedicikler itirafçı oluyor" başlığıyla bugün yayımlanan yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Seks şantajı üzerine kurulu bu yapının dijital arşivi ele geçirilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da belirttiği gibi, “ahlaksız” bu çete hakkında devletin tepesinde tam bir kararlılık söz konusu. 1999 yılında İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın zamanında yapılan operasyondan kurtulmuşlardı. Ancak Türkiye o Türkiye değil, Ankara o Ankara değil.

Tam bir kararlılık söz konusu."

Erdoğan eski komşusu Adnan Oktar'ı ilk kez anlattı