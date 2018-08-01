'Eğer AYM kalıcı OHAL'i iptal etmezse...'

ZEYNEP KURAY/BİRGÜN- Olağanüstü hal (OHAL) uygulamalarını en az üç yıllığına kalıcı hale getiren yasa değişikliği, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, ‘sürekli OHAL yasası’na ilişkin BirGün’e konuştu.

Türkdoğan, OHAL’in yeni rejime geçmek için bahane olarak kullanıldığını söyledi. OHAL’i kalıcı hale getiren kanunun Anayasa’ya aykırı olduğunun altını çizen Türkdoğan, şunları ifade etti: “İktidar Anayasa’ya aykırı düzenlemeler yaparken, aslında bize Anayasasızlığı dayatıyor. Bu çok tehlikeli bir gelişme. Çünkü Anayasasızlık dayatıldığı anda, anayasal düzenden keyfi bir düzene geçilmiş olunur. Eğer bir ülkede anayasasızlık varsa bu bir kriz halidir. İktidar yeni bir rejime geçtiğini düşünebilir, fakat dünyada bunun karşılığı yok. İktidar OHAL’i niye kaldırdı? Dış yatırımcılara güven vermek için. Oysa şimdi de çıkardığı şu yasalarla kalıcı OHAL’i getirdi.”

AYM iptal etmezse…

Kanun hakkındaki en büyük görevin Anayasa Mahkemesi’ne düştüğüne işaret eden Türkdoğan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Eğer Anayasa Mahkemesi bu kanunu iptal etmezse, korkarım insan hakları bakımından çok kötü gelişmeler yaşanabilir.”