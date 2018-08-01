Eski bakan Meclis'te odasız kalmış

Çiğdem Toker bugünkü "Tarım alanına santral yaparsanız" başlıklı yazısında, tarım alanlarını öldürecek yönetmelikle ilgili eski Tarım Bakanı'nı aradığını ancakMeclis santralının Fakıbaba'nın henüz odasının olmadığını söylediklerini iletti.

Toker'in yazısı şöyle:

“Gıdada güvenliği sağlayamazsak, karnımızı doyuramazsak 40-50 gün dayanırız sonra da her şeyi yapar hale gelebiliriz. (...) 20-25 yıl sonra silah mı, gıda mı diye sorulsa gıda denecek.”

Aklı başında kimsenin itiraz edemeyeceği bu sözler eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya ait. Yer, Samsun. Tarihi de 10 Ocak 2018.

Fakıbaba, bu açıklamasından iki hafta sonra, tarım alanlarının ölümü anlamına gelen yönetmelik değişikliğine imza attı. 24 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve Tarım Koruma Kurulu’nun toplanma ve karar alma şartlarını düzenleyen maddeye öyle bir ek yapıldı ki...

Türkiye’nin dört bir yanındaki bütün tarım alanları üstüne, iktidarın, ne zaman isterse termik santral, otoyol, baraj, köprü yapması, ihale açması mümkün kılındı.

Fakıbaba odasız kalmış

O dönem kulislerde Fakıbaba’nın bu değişikliğe istemeye istemeye imza attığı, dahası atmak zorunda kaldığı konuşuluyordu.

Dün bu köşede yer verdiğimiz Danıştay 10. Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararının, termik santrala itiraz eden Eskişehir kamuoyunda sevinç yarattığını duydum.

İki ismin düşüncelerini öğrenmek istedim. Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba’yı TBMM santralından aradığımda, “Henüz odasının belli olmadığı” yanıtını aldım.

Yani düne kadar bakan olan bir AKP’li milletvekilinin, TBMM’de henüz bir odası yok. Bu durumun milletvekili sayısının artmasından kaynaklı olduğu söyleniyor.