Yargıtay üyesinden Süleyman Soylu'ya FETÖ'cü iması

Polis olan iki oğlu ihraç edilen Yaman, sosyal medyadan, “FETÖ’den ihraçlar kurayla belirlensin” başlığıyla bir yazı paylaştı.

Yaman, Cumhurbaşkanı Yaveri belirlenirken istihbarat çalışması yerine kur’a çekilse en fazla bir yaverin fetöcü çıkabileceğine hatta o kadar bile olmayabileceğine dikkat çekerek, FETÖ ile mücadelede de “kur’a çekilmesini” öneren ironik bir paylaşımda bulundu.

Halk arasında “Bekri Mustafa” hikayesi olarak bilinen hikayeyi de paylaşımına taşıyan Yargıtay Hukuk Daire Üyesi Abdullah Yaman, FETÖ gerekçesiyle maruz kaldığı saldırılara, bu saldırıların arkasındaki ellerin geçmişteki FETÖ ile ilişkilerine ve örgüt liderine yaptıkları güzellemelere dikkat çekerek, “Ölmeye değil de cenazemin Bekri Mustafalar tarafından kaldırılmasınadır isyanım” vurgusunda bulundu.

Abdullah Yaman bu paylaşımının altına ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun FETÖ’yü övdüğü bir videoyu koyması dikkat çekti.

İşte o paylaşımlar: