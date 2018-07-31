Fehmi Koru'dan Berberoğlu çıkışı

Fehmi Koru kişisel bloğundaki yazısında Maltepe Cezaevi'nde bulunanan CHP milletvekili Enis Berberoğlu'na yer verdi.

Koru yazısında, "Umarım yanlıştan –Tayyip Erdoğan Davası'nda yaşandığının aksine- yargı insiyatifiyle dönülür" ifadelerini kullandı.

fehmikoru.com'da yayınlanan yazıdan bir bölüm şöyle:

''CHP’nin yeniden aday göstermesiyle İstanbul’dan milletvekili seçilen ‘gazeteci’ kökenli Enis Berberoğlu Maltepe Cezaevi‘nde ikamete devam ediyor. Anayasa ve teamüller gereği Berberoğlu‘nun yeniden dokunulmazlık kazanmış olması, bu sayede cezaevinden tahliyesi ve yemin edip yasama görevine başlaması gerekiyor.

Oysa Yargıtay 16. Ceza Dairesi bu yolda yapılan başvuruya olumsuz cevap verdi, tahliye talebini reddetti.

Berberoğlu cezaevinde dış dünyayla temasını kesme kararı aldı, CHP’li milletvekilleri de arkadaşlarının serbest bırakılması için mücadelelerini sürdürüyor.

Günlerdir konuya ilişkin yayınları okur ve tartışmaları izlerken, şimdi cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan Tayyip Erdoğan‘ın vaktiyle ‘siyasi yasaklı’ olmasına yol açan, ancak 2003’te ona özel yasal ve siyasi düzenlemeler sonucu Meclis’e girip başbakanlığı üstlenmesiyle düzeltilen hukuki yanlışlığın günümüzde tekrarlandığını düşünmeden edemiyorum.

Tayyip Erdoğan‘a reva görülen bir hukuki yanlıştı, şimdi Enis Berberoğlu‘nun muhatap edildiğinin de ondan pek farkı yok.

Bu sebeple de onu Meclis’e taşımak AK Partililere yakışır diye düşünüyorum.''