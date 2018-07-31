Çıray: Mağdur edebiyatından bıkanların dikkatine...

İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'in devlet dairelerinde namaza ve camiye gidilmesiyle ilgili yaptığı eleştiriye bir kez daha tepki gösterdi.

Daha önce kişisel Twitter hesabından, Güven'in "Ezan sesi geldiğinde camiye giden yönetici istemediler. Sıkıntı buradaydı. Bu nedenle imam hatip ruhu ayakta. İmam hatipli olmaktan mutluluk duyuyorum" şeklindeki sözlerini paylaşan Çıray ve "Müsteşarken bana karışan olmadı" yorumunda bulunan Çıray, bu kez da YSK Başkanı’nın biyografisini paylaştı.

Çıray, paylaşımına “İmam Hatip'te okuduğum için itildim kakıldım diyen YSK Başkanı'ın itilmiş kakılmış (!) kariyeri aşağıdadır. Mağdur edebiyatından bıkanların dikkatlerine” notunu düştü.

İmam Hatip'te okuduğum için itildim kakıldım diyen YSK Başkanı'ın itilmiş kakılmış (!) kariyeri aşağıdadır. Mağdur edebiyatından bıkanların dikkatlerine.. pic.twitter.com/Yl2YsFkuWg — Aytun Çıray (@AytunCiray) 31 Temmuz 2018

YSK Başkanı Güven ne demişti?

Karesi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesinde gerçekleşen Mezunlar Günü"ne katılan Güven, imam hatipli olmaktan gurur duyduğunu belirterek şunları söylemişti: "İlk öğrencilerinden birisiyim. Yıllarca sıkıntı çektik, hamdolsun bugünlere gelindi. Bizim gibi sıkıntı çekenlerin daha çok birbirine kaynaşmış bir şekilde burada olduğunu görüyorum. Gençlerin de imam hatip ruhuyla buraya gelmelerini özellikle diliyorum, istiyorum. Sıkıntı sadece başörtüsünde değildi, hepimizeydi. Hep horlandık. Stadyumlara gittiğimizde bizimle alay ettiler. Bizi biraz da motive eden buydu. Hamdolsun bugün bu yerlere geldik. Ezan sesi geldiğinde camiye giden yönetici istemediler. Sıkıntı buradaydı. Bu nedenle imam hatip ruhu ayakta. İmam hatipli olmaktan mutluluk duyuyorum." YSK, 16 Nisan'daki referandumda bazı seçmenlere mühürsüz oy pusulası ve zarf verildiği şikayetlerini değerlendirmiş ve mühürsüz oyların "dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadığı sürece" geçerli sayılmasına karar vermişti.