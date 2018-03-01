CHP'den 'güvenli oy pusulası' teklifi

Yarkadaş: "Seçimlerin güvenli yapılabilmesi için, her pusulaya bir numara verelim. Pusulanın hangi il ya da ilçeye ait olduğu belli olsun."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Seçimlere düşecek en küçük bir gölge bile, ülkeyi kaosa sürükler. Seçimin güvenliğini almak en başta iktidar partisinin görevidir. Sunduğum teklifin uygulanması halinde, tartışmasız ve şaibesiz bir seçim yaşarız" dedi.

Seçimlerin güvenli yapılabilmesine ilişkin tartışmalar sürerken, CHP'den yeni bir teklif geldi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, oy pusulalarının üstüne o seçim çevresini gösteren bir kod basılmasını teklif etti. Yarkadaş, "Oy pusulasının üzerine, tanımlanmış ve ilan edilmiş bir kod koyar ya da sıralı numara basarsak, pusulanın kopyası yapılamaz. Pusulayı bir kimlik kartı gibi düşünün, kimse kimsenin yerine oy da kullanamaz" dedi.

CHP'li vekil, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu’nda değişiklik teklifi vediğini belirten Yarkadaş, seçim sandıkları ve oy pusulalarının daha güvenli hale getirilmesini istedi.

OY PUSULALARINA İL- İLÇE KODLARI

Seçimlerin şaibesiz bir şekilde yapılması için parlamentodaki diğer partilerden destek isteyen CHP'li Yarkadaş, teklifini şöyle özetledi:

"Teklifimiz milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığı seçimlerinde, oy pusulalarının sağ üst köşesine, oyun kullanıldığı il ve ilçenin kodu ile oy pusulasının hangi sandığa ait olduğunun rahatlıkla tespit edilmesi amacıyla Yüksek Seçim Kurulu tarafından numara basılmasını öngörüyor. Bu yapıldığı takdirde, tartışmalar da sona erecektir."

"ŞAİBE OLMASIN..."

Teklifin gerekçesinde, Türkiye’nin son üç yılda beşinci kez sandık başına gittiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“30 Mart 2014'te yerel seçimlerle başlayan seçim maratonu bir cumhurbaşkanlığı ve iki genel seçim ile devam etmiştir. "Cumhurbaşkanlığı sistemi" için yapılan referandumda sandık güvenliği ile ilgili tartışmalar ise doruğa çıkmıştır. Bundan birkaç yıl önce daha sık bir şekilde konuşulmaya başlanan sandık güvenliği kaygıları giderek artmaktadır.

2014 yerel seçimlerinde yaşanan elektrik kesintileri ve 1 Kasım seçimlerinde oy kullanılan okulların önlerinde ve bahçelerinde beliren plakasız araçlar ile Cumhurbaşkanlığı sistemi için yapılan referandumdaki mühürsüz oy pusulası vakası demokrasiye büyük darbe vurmuş, seçimlere gölge düşürmüştür.

YSK, bilindiği üzere seçimlerle ilgili kararlarının Anayasa Mahkemesi de dahil olmak üzere hiçbir kurum tarafından temyize götürülemediği, kıdemli hakimlerden oluşan üst düzeyde yetkili bir kurumdur. Ancak YSK'nın uygulamadaki hataları önümüzdeki seçimlere de şüphe ile bakılmasına neden olmaktadır. Her seçim sonrası çöplüklerden çok sayıda kullanılmış ve kullanılmamış pusulalar çıkmakta ve ilgili seçim bölgesinde seçimlere şaibe düşmektedir.



Kanun teklifimizle YSK tarafından oy pusulalarının üzerine il, ilçe kodu ve sandık numaralarının basılması öngörülmektedir. Bu sayede pusulaların çalınması, değiştirilmesi gibi seçim güvenliğini tartışmalı hale getiren sorunların minimuma indirilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede çalınan ve değiştirilen oy pusulaların hangi sandığa ait olduğunun tespiti rahatlıkla yapılabilecektir.”

TARİHİ HATIRLATMA

Seçim güvenliğinin sadece muhalefetin değil, iktidarın da sorunu olduğunu hatırlatan Yarkadaş, "herkesin içine sinen bir sonuç için işbirliği şart" dedi. Yarkadaş, "Tek partili sistemden çok partili sisteme geçerken, İsmet İnönü'nün ortaya koyduğu Seçim Kanunu ve Seçimin Güvenliği'nin Esasları'na ilişkin çalışmaya, dönemin muhalefet partisi Demokrat Parti de açık destek vermişti. DP'nin de onayıyla seçimlerin nasıl yapılacağı belirlenmiş ve iktidar değişikliği yaşanmıştı. AKP de o dönemin CHP'sinin özgüvenini göstermek zorundadır" diye konuştu.