Kılıçdaroğlu cenaze törenine katılacak

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Başkanı ve CHP'nin önceki dönem Milletvekili Mustafa Akaydın'ın eşi Günseli Akaydın'ın cenaze törenine katılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Başkanı ve CHP'nin önceki dönem Milletvekili Mustafa Akaydın'ın eşi Günseli Akaydın'ın cenaze törenine katılacak.

CHP'li Mustafa Akaydın'ın acı günü

Ankara'dan THY'nın tarifeli uçağı ile yarın (çarşamba)sabah saat 11.00' da Antalya'da olacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Mustafa Akaydın'ın eşi Günseli Akaydın'ın öğlen Antalya Muratpaşa camisinde kılınacak cenaze namazına katıldıktan sonra Ankara'ya dönecek.