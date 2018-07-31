İzmir'de kaç imza toplandı?

DHA - CHP'de olağanüstü kurultay için başlayan imza toplama süresi sona erdi. Muhalifler, 2 Ağustos Perşembe günü topladıkları imzaları genel merkeze teslim edecek. İzmir'de seçimle gelen 52 kurultay delegesinden 27'si imza verdi. Doğal delegelerden olan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Mehmet Ali Çelebi ile yine Parti Meclisi (PM) üyesi olan Erdal Aksünger ve Emre Çam da imza verdi. İzmir'de sürecin başından beri delegelerin imza vermesi için çalışan Bornova eski ilçe başkanı Nevzat Kavalar, "Hayırlısı olsun. Değişimde umut vardır. İmzalar toplandıysa kurultay da toplanır. Ki toplandığını düşünüyorum" dedi.

İzmir'de hedeflerinin 30 imza olduğunu, fakat 27 imzaya ulaştıklarını söyleyen Kavalar, "Beklediğimiz imzaların bazıları gelmedi. Hedefimiz 30'du ancak bazı arkadaşlar imza vermekten imtina ettiği için bu sayıya ulaşamadık" diye konuştu.

CHP'liler bu haberi konuşacak!

'SADECE BİR DELEGE İMZASINI GERİ ÇEKTİ'

CHP İzmir İl eski başkanı Asuman Ali Güven ise İzmir'de imza konusunda hedeflerine yaklaştıklarını kaydetti. Hedefe yakın bir sonuç aldıklarını vurgulayan Güven, "Koşullar zordu. Genel merkeze rağmen, Ankara'ya, baskılara, telkinlere rağmen böyle imza alabilmek kolay bir iş değildi. Ama buna rağmen delegasyon değişim talebini yineledi. Şartlar bizim beklediğimizden daha ağır oldu. Delege üzerinde Ankara'nın yoğun bir baskısı oldu. Buna rağmen arkadaşlar dik durdu ve imza verdi. Çünkü halkın değişim talebi var. Partide değişim istiyor" diye konuştu. İzmir'de imza veren delegelerden Cansu Baykara'dan başka imzasını geri çeken birinin olmadığını açıklayan Güven, "Karabağlar örgütünden ve o yapıdan ciddi baskı gören Baykara imzasını üzülerek geri çekti" dedi.