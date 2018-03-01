'Deprem riski olan okul sayısı neden açıklanmıyor?'

Bakan İsmet Yılmaz’a bu kez yazılı soru önergesi yönelten İrgil, “Neden deprem riski olan okul sayısını açıklamıyorsunuz?” dedi.

CHP’li Ceyhun İrgil, Milli Eğitim Bakanlığı’na Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Türkiye genelinde kaç okulun deprem risk raporu var?” diye sordu. MEB’den gelen yanıtta şöyle denildi: “2015 yılında 1. aşama ihaleler kapsamında alınan hizmetler ile 9 bölgede 1382 adet okul, 2. aşama ihaleler kapsamında alınan hizmetler ile 1515 adet okul ve üniversiteler ile yapılan sözleşmeler kapsamında 173 adet okul binasının tahkikleri yaptırılmış olup devam eden tahkik çalışmaları ile birlikte yaklaşık 4200 adet okulun tahkik çalışmaları yapılmış olacaktır. 2015 yılı öncesinde yapılan 7440 adet okulun tahkik çalışmaları ile birlikte 11640 adet okul için tahkik yapılmış olacaktır.”

BURSA İÇİN DE YANIT YOK

Bursa milletvekili olan İrgil’in “Bursa’da kaç okulun deprem risk raporu vardır?” sorusuna da şu yanıt verildi: “2015 yılı öncesinde Bursa ilinde 52 adet binanın deprem tahkik çalışması yapılmıştır. Sonrasında 58 okul 150 adet binada yapılan deprem tahkikleri sonucu eklentileriyle birlikte toplam 202 adet binada çalışmalar tamamlanmış olup Bursa ilinde tahkik çalışmaları devam etmektedir.”

Öte yandan beş ay önce Bursa İl Milli Eğitim tarafından 16 okul için yıkım kararının çıktığı açıklanmış, okullardaki incelemelerin de devam ettiği ifade edilmişti.

BU KEZ SORU ÖNERGESİ

Sorularına bilgi edinmeden yanıt alamayan CHP’li İrgil, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a bu kez sayıların neden açıklanmadığını sordu. İrgil deprem riski olan okul sayıları yerine deprem tahkik çalışması yapılan okul sayısının verildiğini belirterek Bakana şu soruları yöneltti:

* Neden Türkiye genelinde deprem riski olan okul sayısını açıklamıyorsunuz?

* Neden Bursa ilinde deprem riski olan okul sayısını açıklamıyorsunuz?

* Türkiye genelinde kaç okula deprem risk raporu ile yıkım kararı çıkmıştır?

* Bursa ilinde kaç okula deprem risk raporu ile yıkım kararı çıkmıştır?