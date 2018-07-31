'Brunson'ı istemek Türk yargısına saygısızlık'

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, ev hapsine çıkarılan ABD’li pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasını istemenin Türkiye yargısına büyük saygısızlık olduğunu belirterek, “ABD bilmeli ki ilişkiler ciddi zarar görecek” dedi.

CNN Türk yayınında konuşan Ünal, ABD’nin, Brunson kararı nedeniyle Türkiye’yi yaptırımlarla tehdit etmesine boyun eğmeyeceklerini söyleyerek şöyle devam etti: “Bizim çizgimiz net. Öncelikli olarak uluslararası anlaşmalar ve müttefiklerimize karşı sorumluluğumuzdan taviz vermiyoruz. Ancak ABD bilmeli ki ilişkiler böyle devam ederse ciddi zarar görecek.”

Türkiye’nin bir NATO müttefiki olarak bütün sorumluluklarını yerine getirdiğini savunan Ünal, ABD’ninse sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi: “15 Temmuz’dan sonra Amerika’dan suçluların iadesi anlaşması çerçevesinde talep ettiğimiz, anlaşmanın 9’uncu ve 10’uncu maddesinin gereklerini Amerika yerine getirmiş midir, hayır. Biz daha o dönemde FETÖ elebaşısıyla ilgili dedik ki, bakın talep bu, gereğini yapın, yapıldı mı, hayır. İstediği belgeleri klasör klasör verdiğimiz halde bunların mahkemeye intikal etmediği ortaya çıktı. Rahip Brunson üzerinden Türkiye’ye Twitter’dan tehditler savurulması kabul edilemez.”

Ünal, pastör Brunson’ın serbest bırakılmasını istemenin Türkiye yargısına saygısızlık olduğunu şu sözlerle savundu: “Görünen o ki, bu kişi onlar için çok önemli. Onlar için bu kadar önemliyse şunu sormak gerekiyor: Savcının hazırladığı iddianameye bir bakma gereği duydular mı? Biz sanki bu kişiyi tutmuşuz içeri atmışız. Hayır, Türkiye’de yargı süreçlerinde, gözaltı süreci daha sonra tutuklamaya karar verirken savcının ortaya koyduğu iddianame, iddanamede ortaya koyduğu belgeler, bunlarla ilgili tek bir kelime kimse konuşmuyor. Kalkıp bunu serbest bırakın demek her şeyden önce Türkiye’nin yargısına bir saygısızlıktır. Türkiye’nin egemenlik haklarına yönelik bir saygısızlıktır. Amerika, Twitter üzerinden bir ülkeyi tehdit edip o ülkeden istediklerini almak gibi tuhaf bir yöntem geliştirdi. Türkiye öyle sosyal medya üzerinden tehdit edilecek bir ülke değil. Bu tehdit dili Türkiye’yi korkutmayacağı gibi çok uzun bir döneme yayılan stratejik ortaklığımıza, model ortaklığımıza zarar vermektedir.”