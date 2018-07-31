CHP, kamu avukatları için kanun teklifi verdi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Değişiklik Yapılması için Meclis Başkanlığına teklif veren CHP’li vekil, kanun teklifinin gerekçesinde, kamu avukatlarının yargının üç ayağından birini oluşturduğunu ifade ederek avukatların ‘3000’ olan ek göstergelerinde yıllardır hiçbir artış görülmediğini söyledi.

Antmen, 24 Haziran seçimlerinden önce bütün partilerin kamu avukatlarının ek göstergelerinde düzenleme vaadinde bulunduğunu hatırlatarak “Bir zümreye, sınıfa ya da meslek grubuna ayrıcalık tanınamayacağı gibi; hiçbirinin de hakkı elinden alınamaz ve yok sayılamaz. Çalışma barışıyla hakkaniyete aykırı olan bu durumun önüne geçilerek gerekli değişikliğin ivedi şekilde yapılarak, birer adalet çalışanı, neferi olan kamu avukatlarının yaşadığı ‘adaletsizliğin’ önüne geçmek siyasal bir görevdir” dedi.

Birçok kamu çalışanının en düşük ek gösterge rakamının 3600 olduğunu hatırlatan Antmen, “Kamu avukatları, yeri geldiğinde hakim ve savcılara nazaran çok daha ağır yük ve sorumluluklar taşımalarına rağmen, onların sahip oldukları hiç bir hakka sahip değillerdir. Oysa kamu avukatları; savcılar ve hakimler kadar adalet adına önem taşıyan işler yapmakta ve yargının en önemli ayaklarından biri olmaktadır" ifadelerini kullandı.