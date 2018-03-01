SON DAKİKA: CHP'den seçim güvenliği hamlesi

CHP, 4 dört kişilik seçim güvenliği komisyonu kurdu. Komisyon partileri ziyaret edecek ve ziyaretler sonrası raporunu yönetime sunacak.

CHP, dört kişiden oluşan komisyon kurdu. AKP dışındaki bütün siyasi partilerle görüşülecek. Kılıçdaroğlu, talepleri Başbakan Binali Yıldırım'a iletecek

CHP'nin dünkü MYK toplantısında alınan karar doğrultusunda 4 kişilik bir komisyon kurulacağı ve bu komisyonun AK Parti dışında seçime girme yeterliliği olan bütün siyasi partilerle ilkeler çerçevesinde görüşeceği öğrenildi.

CHP'nin komisyonu, görüşeceği partilerden nasıl bir seçim sistemi olması gerektiğine yönelik talepleri toplayacak.

KOMİSYON ÜYELERİ

Komisyonda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu yer alıyor.

NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Saadet Partisi ve İyi Parti başta olmak üzere partilerle insan hakları, adalet ve özgürlük konuları ile belirlenen ilkeler çerçevesinde görüşmeler yapılacak ve partilerin talepleri toplanacak. Komisyon, raporunu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na iletecek.

KILIÇDAROĞLU, BAŞBAKAN'A İLETECEK

Kılıçdaroğlu'nun bu rapor üzerinden Başbakan Binali Yıldırım'dan randevu isteyerek talepleri ileteceği bildirildi.