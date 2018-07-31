Aziz Kocaoğlu'ndan o iddiaya tepki

DHA - CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları sürecine çifte değişim çıkışıyla damga vuran Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, muhalif delegelerin yeterli imza sayısına ulaştıklarına dair yapılan açıklamaların hatırlatılması üzerine bir kez daha değişimden yana olduğunu vurgulayarak; "İmzalara dair haberim yok. Ben de sizin gibi imzaların tamamlandığını basından izliyorum. Biraz önce 632 rakamını duydum. Hayırlı olsun. Ben değişimden yanayım. İmzaların toplanması, kurultayın toplanması gerekiyor. Yerel seçime giderken bir yönetim değişikliği, bir kan değişikliği gerektiğine inanıyorum. Mevcut yönetimden ziyade gelecek yönetimin taze kanın gerektiğine inanıyorum.

Mevcut yönetimden ziyade, gelecek yönetimin, taze kanın yerel seçimlerde daha başarılı olacağına inanıyorum. Kimse ile kişisel bir şeyim yok. Önemli olan ülke, önemli olan parti. Gerisi hepimiz teferruat. Bugünkü genel başkan da gelecek genel başkan da bugünkü MYK da, gelecek MYK da, belediye başkanları da milletvekilleri de. Hepimiz teferruatız" yanıtını verdi.

Önce ülkenin sonra da partinin gelişmesi ve güçlenmesi için karar almak zorunda olduklarını kaydeden Kocaoğlu; "Önemli olan ülke. Önemli olan bu cumhuriyeti kuran CHP. Herkes önce ülkenin sonra partinin geleceği için, güçlenmesi için karar almak durumundadır. Millet için devlet için siyaset yapmalıyız" diye konuştu.

İMZA KARŞILIĞINDA KADRO MU VERİLDİ?

Delegelerin kurultay için imza vermesine karşılık CHP'li belediyelerin kadro açtığı yönünde iddialara da yanıt veren Kocaoğlu, "Onu bilemem. Benim nasıl çalıştığımı herkes bilir" dedi.

AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün, "Büyükşehir Belediyesi hükümetin projelerine dava açıyor, engelliyor. Tüm engellemelere rağmen İzmir'de 50 bin konut yapacağız" sözlerine de yanıt veren Kocaoğlu, "Büyükşehir neyi engellemiş, nasıl engellemiş? Büyükşehir yanlışa dava açar. Kentin geleceğini korumak zorundadır. Hem geliştirmek, hem kalkındırmak, hem gençlere iş bulmak, kalkınmayı sanayisinden tarımına, hizmet sektöründen lojistik sektörüne, turizmine, liman faaliyetlerine kadar, kültür sanatına kadar her türlü desteği veririm ama kentin yarınlarını bozacak, yarınlarını ipotek altına alacak hiç bir karara imza atmam, önünü açmam. Yasal bütün yollara başvururum. Kazanırsam kenti kurtarmış olurum. Kazanmazsam kent bozulur" dedi.

BAKANLARDAN RANDEVU İSTEDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum'dan randevu istedi. Bu hafta içerisinde görüşmelerin yapılacağı belirtilirken, Kocaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün de yapılacak toplantılara katılması için kendisini davet edeceğini açıkladı.

Kocaoğlu, "3 bakandan randevu istedim. Randevu verdikçe gideceğiz. İzmir'in konularını konuşacağız. Aydın Şengül'ü de davet edeceğim. Beraber gideceğiz. Orada bakacağız."

Belediye Başkanı Kocaoğlu, açıklamasının sonunda gazetecilere "AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'e tramvayı neden kaldırmak istediğini sorun" dedi