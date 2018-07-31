CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle başlatılan imza hareketinde tüzük gereği 15 günlük süre doldu. Süreçte İzmir'den Ankara'ya giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip fotoğraf karesi veren belediye başkanlarına Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol da katıldı.

Egemedyası'nda yer alan habere göre, ziyaretle ilgili fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Şenol, Kılıçdaroğlu'nu ilçedeki Adalet Parkı ve Adalet Anıtı’nın açılışına davet etti. Şenol'un, ziyareti ve ziyaretle ilgili "Adalet Yürüyüşü’yle Türk siyaset tarihine damga vuran Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun gösterdiği tavır ve çizdiği rotaya uygun olarak hizmetlerimize devam edeceğiz" mesajı imza sürecinde Lider'e destek olarak yorumlandı.

Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan ile ilçe eski başkanı Umut Tekin olalağanüstü kurultay için imza vermişti. İzmir'de belediye başkanları kurultay delegesi olmama kararı almıştı. Şenol uzun süredir ilçe örgütü ile ayrışıyordu.

Şenol ziyaretle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Merkezimizdeki makamında bir araya geldim.

Göreve geldiğim süreçten itibaren geçen 9 yıllık zaman diliminde hemşehrilerimizle el ele, kol kola yaptığımız hizmetleri anlattım. Yerel yönetim anlayışımız çerçevesinde her zaman ilkleri yaşayan Gaziemir’imizde Ağustos Ayı’nda açılışını yapacağımız Türkiye’de ilk olan Sağlık Köyü Projesi hakkında bilgi verdim. Yine yaklaşık 10 bin metrekare alanda tamamladığımız Adalet Parkı ve Adalet Anıtı’nın açılışına davet ettim.

Adalet Yürüyüşü’yle Türk siyaset tarihine damga vuran Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun gösterdiği tavır ve çizdiği rotaya uygun olarak hizmetlerimize devam edeceğiz.

Yerel yöneticiler olarak bizler, Cumhuriyet Halk Partili belediyecilik anlayışını ülkemizin en ücra köşelerine kadar götürebilecek icraatlar yapmalıyız. Her alanda örnek gösterilen, fark yaratan işlere imza atmaya devam etmeliyiz.

Sayın Genel Başkanımıza bu zorlu ve yoğun süreçte tarafımıza ayırdığı değerli zamanı için çok teşekkür ederiz.

Kendisinin, Gaziemirli hemşehrilerimize gönderdiği selamı da buradan sizlere iletmiş olayım."