YSK'da 'imam hatip' tartışması

YSK Başkanı Sadi Güven, önceki gün Balıkesir’de “Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi Geleneksel Mezunlar Günü”ne katıldı.

İmam hatip mezunu olduğuna dikkat çeken Güven, imam hatipli olmaktan gurur duyduğunu, okulun ilk öğrencilerinden olduğunu ifade etti. Güven etkinlikte şunları söyledi: “Yıllarca sıkıntı çektik, hamdolsun bugünlere gelindi. Bizim gibi sıkıntı çekenlerin daha çok birbirine kaynaşmış bir şekilde burada olduğunu görüyorum. Gençlerin de imam hatip ruhuyla buraya gelmelerini özellikle diliyorum, istiyorum. Sıkıntı sadece başörtüsünde değildi, hepimizeydi. Hep horlandık. Stadyumlara gittiğimizde bizimle alay ettiler. Bizi biraz da motive eden buydu. Hamdolsun bugün bu yerlere geldik. Ezan sesi geldiğinde camiye giden yönetici istemediler. Sıkıntı buradaydı. Bu nedenle imam hatip ruhu ayakta. İmam hatipli olmaktan mutluluk duyuyorum.”

Başkan Sadi Güven’in bu sözleri pek çok kesimden tepki çekti. Güven’e bir tepki de YSK’nin içinden geldi. Adının açıklanmasını istemeyen ve Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’a konuşan bir YSK üyesi, “Biz yargıcısız. Tarafsız bir konumumuz var. Hangi okuldan mezun olduğumuzun ne önemi var? Açıklamayı çok yanlış buldum” dedi. Bu tür sözlerin “tarafsızlığa gölge düşüreceğini” dile getiren YSK üyesi, şöyle konuştu:

“Bir yargıcın hiçbir şekilde kullanmaması gereken sözler. YSK Başkanı, seçimlerin bütün denetimi ve kontrolü için görev yapar. Şimdi bu sözlerden sonra diğer partilerin ve imam hatip mezunu olmayanların burada şüpheye düşmesi doğal değil midir? Horlandık, şimdi biz sizi horlayacağız anlamı çıkmaz mı? Ben imam hatip mezunu değilim. Bu açıklama hem yargıç kimliğine yakışmaz hem de seçimin adil, tarafsız yapıldığına dair görüşü zedeler. Zaten halkın YSK’ye güveni çok az. En azından yüzde ellisi güvenmiyor. Bu açıklama ile bunun üzerine tuz biber ekmenin anlamı yok.”

BİR YERLERE MESAJ MI VERİYOR

Bazı üyelerin YSK içinde yaptığı değerlendirmede de, ocak ayında görev süresi dolacak olan Sadi Güven’in söz konusu açıklamalarla “bir yerlere” mesaj verdiği kaydedildi.