Ahmet Şık: Haftaya seçim olsa HDP baraj altında kalır

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, 'Yüzde 14-15 almalıydık. Haftaya seçim olsa, HDP baraj altı. Katkı oylarının geleceğini düşünmüyorum. Katkı oyları olmasaydı, HDP baraj altıydı' dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Express dergisine verdiği röportajda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“HDP’nin barajı geçmesi başarı mıdır? Evet, başarıdır bu koşullarda. Bunca zulme rağmen, 21 kent toplamında oyumuz artmış, 67 vekil çıkarmışız, 700 binin üzerinde artı oy almışız. Gene de ortaya çıkan tablo bir başarısızlıktır" diyen Şık, "Yüzde 14-15 almalıydık. Haftaya seçim olsa, HDP baraj altı. Katkı oylarının geleceğini düşünmüyorum. Katkı oyları olmasaydı, HDP baraj altıydı. Bekir Ağırdır yanılıyor. Sandık bize öyle demiyor. 714 bin fazla oy almış gözükmemize rağmen aslında bir milyon kaybı var. Bu da yüzde 2 demektir. HDP’nin şu anki oyu, Demirtaş’ın oyunun üzerine bir puan ekle, o kadar. Siyasi Haber sitesindeki analiz önemli. Partide de bu konuda bir kafa karışıklığı söz konusu" ifadelerini kullandı.