CHP'de son dönemeçte delegelere yakın markaj

SEBAHAT KARAKOYUN/BİRGÜN- CHP’de delegelerin olağanüstü kurultay için 16 Temmuz’da başlattığı imza toplama süresinin dün sona ermesiyle yeni bir aşamaya gelindi. Parti tüzüğüne göre 15 gün içinde toplanan imzaların tasnif edilerek genel merkeze teslimi için bir haftalık bir süre daha bulunuyor. CHP PM üyesi Gaye Usluer süre sona erdikten sonra kişisel twitter hesabından sayı vermeden “yeterli sayıda imza” ifadesi kullanarak, imzaları Perşembe günü genel merkeze teslim edeceklerini duyurdu. Süre bitse de “Sayı” polemiği bu hafta da devam edecek.

Muharrem İnce'nin ofisine kaç imza teslim edildi?

CHP’de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan parti içi tartışma ve gerginlik, 15 gün süren olağanüstü kurultay için imza toplama sürecinde tırmanırken, delegelerin noter onaylı imza vermeleri için tüzükte belirtilen süre dün mesai saati bitiminde sona erdi. Bu süreçte toplanan imzaların bir hafta içinde genel merkeze iletilmesi gerekiyor. Muhaliflerin imzaların tasnifi, sunuma hazır hale getirilmesi için öngörülen bir haftalık süreyi de kullanacakları savunulurken, sürenin bitiminde kişisel twitter hesabından bir açıklama yapan PM Üyesi Gaye Usluer, imzaları Perşembe günü teslim edeceklerini duyurdu. Sayı vermeyen Usluer, “Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz. Destek veren tüm delegelerimize yürekten teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Son dönemeçte yoğun trafik

CHP Tüzüğü’ne göre olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için delege sayısının salt çoğunluğunu oluşturan 625 imza gerekiyor. Olağanüstü kurultay için noter aracılığıyla üç nüsha olarak verilen dilekçelerin birisi delegede kalırken diğerleri genel merkeze iletilmek durumunda. Notere gidip imza veren bazı delegelerin watsap aracılığıyla kurultay girişimine öncülük eden isimlere fotoğraf olarak gönderdikleri belgelerin aslını iletmemeleri nedeniyle i son dönemeçte yoğun bir ikna trafiği yaşandığı belirtiliyor. Parti kulislerinde hem muhaliflerin hem de genel merkezin bu durumda olan 70’i aşkın delegeyi yakın markaja aldığı konuşuluyor.

Genel merkez de inceleyecek

Muhaliflerin imzaları genel merkeze iletmeleri de sürecin sona ereceği anlamına gelmiyor. Delege hazirun cetveli ile karşılaştırılarak yapılacak kontrolün ardından parti yönetimince açıklanacak imza sayısı ile olağanüstü kurultay süreci ile durum netliğe kavuşacak.

CHP Tüzüğü’ne göre geçerli imza sayısının toplam delegenin salt çoğunluğunu oluşturan 625’e ulaşması durumunda Genel Merkez’in kurultayı toplamaktan başka seçeneği bulunmuyor. İmzaların teslim süresinin dolduğu gün esas alınarak 45 gün içinde kurultayın toplanması gerekiyor.

CHP kulislerinde geçerli imza sayısı konusunda bir çelişkinin ortaya çıkması durumunda konunun yargıya gidebileceği de konuşuluyor.

Taahhüt verdi: Seçilmezsem...

CHP’de liderlik için adı geçen Muharrem İnce, genel başkanlığa gelmesi ve bir sonraki seçimde cumhurbaşkanı seçilememesi halinde partiyi olağanüstü kurultaya götüreceğine dair taahhütname imzaladı.

İnce, noterde verdiği imzanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Genel başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağıma, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı seçilemezsem 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gideceğime dair noterden taahhütname verdim” dedi.

“Koltuk derdinde değilim, Türkiye derdindeyim, çocuklarımızın geleceğinin derdindeyim” diyen İnce şöyle devam etti; “Uzun süreli bir hazırlıkla bunun başarılacağına inanıyorum. ‘Zafer hazırlıktır’ diyorum hep. ‘Seçime 50 gün kala gel bizim adayımız ol’ denilince olmuyor bu. Tıpkı Mustafa Kemal Paşa’nın Gediz’de, Kütahya’da, Eskişehir’de yenilip orduyu Sakarya’nın doğusuna çekip, büyük bir hazırlık yapıp, daha sonra Büyük Taarruz’la kazandığı gibi bu zaferin mümkün olacağını ama iyi bir hazırlık gerektiğini düşünüyorum. Sayın Genel Başkan’ımız da bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmadı. Önümüzde 5 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağı kesin gibi. Olsaydı şimdi olurdu. O zaman bir an önce olağanüstü kurultaya gitmenin doğru olduğunu düşünüyorum.”

Tezcan: Sayıları hiç yarıştırmadık

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, olağanüstü kurultay taleplerine ilişkin, “Sayıları biz hiç yarıştırmadık, sayılar üzerinden konuşmayacağız. Tüzük dışına çıkmak gibi bir irademiz hiçbir zaman olmamıştır” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde toplanan CHP MYK’sinin gündemine dair gazetecilere bir açıklama yapan Tezcan, “Bize henüz gelen bir rakam yok çünkü kendileri alıp getireceklerini söylüyorlar, beyannameyi de o şekilde düzenlemişler. Süresinde eğer yeterli imza olursa ne yapacağımızı söyledik. Tüzükte nelerin yapılacağı yazıyor, tüzük dışına çıkmak gibi bir irademiz hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır” dedi.

Tezcan, Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamadığı takdirde partiyi olağanüstü kurultaya götüreceğine dair taahhütname imzalaması hakkında da “Kendi beyanını paylaşmış, bu mesele bizim gireceğimiz bir mesele değil” yorumunu yaptı.