Kılıçdaroğlu'ndan kurultay yorumu

Basına kapalı olarak gerçekleşen MYK , yaklaşık 3 saat sürdü. MYK’de kurultay süreci, yeni düzenlemeler, ekonomik gelişmeler masaya yatırıldı.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, kurultay tartışmalarıyla ilgili Kılıçdaroğlu’nun “Büyük gerilim yaratıldı, yaşanan süreçte parti çok hırpalandı. Bu sürecin sonunda partinin derlenip toparlanması lazım. Süreç sonuçlandıktan sonra bir an önce bu tahribatı gidermek zorundayız” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun ‘Yerel Seçim Stratejisi ve Vizyon Belgesi’nin hazırlanması, yol haritasının belirlenmesi için çalışmalara başlanması talimatı verdiği ve kurmaylarına “Kurultay tartışmalarına girmeyin, bu tartışmalar içinde boğulmayın” uyarısında bulunduğu kaydedildi.