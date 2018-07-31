Erdoğan isim istedi: AKP'de değişikliğe gidiliyor

Abdulkadir Selvi'nin bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

AK PARTİ’DE SEÇİM HAZIRLIĞI

CHP ve İYİ Parti’de kaos yaşanırken, AK Parti’de ne oluyor? İktidar partisi yerel seçim hazırlıklarına şimdiden başladı. Geçen haftaki MYK toplantısında kurultay hazırlıkları ele alındı, yerel seçimlerle ilgili bir sunum yapıldı. 18 Ağustos’ta yapılacak kongrede AK Parti yönetiminin önemli ölçüde değişmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ilk kez MKYK’ya girecek isimler konusunda isim istemesi, köklü değişim işareti olarak yorumlanıyor.

Erdoğan, yeni sistemle birlikte AK Parti’yi de yeniliyor. AK Parti önemli bir değişim sürecinden geçiyor. 24 Haziran’da milletvekilleri değişti. Ardından Meclis yönetimi yenilendi. Hükümette yeni bakanlar yer aldı. Kurultayda ise parti yönetimi, ardından da yerel seçimlerde belediye başkanları yenilenecek. Yerel seçimlerle ilgili olarak MYK’ya sunulan seçim analizini dikkatli bir şekilde takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Ben ben ben diyen değil, biz diyen, hesabi olan değil hasbi olan isimlerle yola devam edeceğiz” dediği söyleniyor.

Kongreden sonraki ilk iş ise belediye başkan adaylarının belirlenmesi olacak. Bunun için her yıl ekim-kasım aylarında yapılan Afyon kampı öne alınıyor. AK Parti, kurultaydan hemen sonra yerel seçimler için kampa giriyor. İstanbul ve Ankara için önemli isimler konuşuluyor.

Muhalefet, olağanüstü kurultay sancılarıyla kıvranırken, iktidar yerel seçim hazırlıkları için düğmeye bastı bile.