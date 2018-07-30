CHP'liler bu haberi konuşacak!

GERÇEK GÜNDEM - CHP'de yaşanan Olağanüstü Kurultayı toplama sürecinde 632 delegenin ıslak imzasını Muharrem İnce'nin ofisine teslim ettiği kurultay için yeterli imzanın toplandığı belirtildi.



İmza veren delegelerde ilgili bir tartışma CHP kulislerinde konuşulmaya başladı. CHP kulislerinde konuşulan bir iddiaya göre bazı delegelerin imzalarını çekeceği iddia edildi.



YARGITAY'DAN TARTIŞMAYI BİTİRECEK KARAR



Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre 'imza çekme' tartışmasıyla ilgili Yargıtay'ın 2007 yılında bir karar verdiği ortaya çıktı. Yargıtay'ın kararına göre olağanüstü kurultay sürecinde notere gidip imza veren delegenin 15 günlük süre içerisinde imzasını çekse bile çekme işleminin geçerliliği olmadığına hükmetti. Böylece olağan üstü kurultay sürecinde imza veren delegenin imzasını çekse bile imzasının geçerli olduğu Yargıtay kararıyla onanmış oldu.



YEREL MAHKEMEDEN İMZA KARARI: KONGRE TOPLANSIN



Gaziantep 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2006/285 Esas Numaralı CHP ile ilgili kararında şöyle denildi:



"Kongre üyelerinin olağanüstü kongre talep hakları yenilik doğurucu bir haktır ve kullanıldığı an hüküm ifade etmesi gerekir. Sonradan bu haktan vazgeçmek önceden oluşan hukuki durumu ve prosüdürü ortadan kaldırmaz, dolayısıyla olağan üstü kongre toplanması için imza verenlerlerin sayısı salt çoğunluğu geçmekte yani 235'i bulmakla artık muhatap yönetimin bu isteme cevap vermesi gerekmektedir. Bilahare istemde bulunanların imzalarını geri çekmelir önceden ortaya çıkan bu gerekliliği bertaraf etmez, bu nedenle salt çoğunluğun 204 olduğu kabul edildiğinde kongre istemi ile talepte bulunanların sayısı 235 olmakla toplantının yapılması ve davanın kabulü gerektiğinden aşağıdaki gibi karar vermek gereği vicdani kanaat olarak oluşmuştur" denilerek davanın kabulüne karar verdi. Daha sonra ise parti üyelerinden 3 ismi CHP Olağan üstü kongresini toplamak üzere görevlendirdi.



YARGITAY DA ONADI

Yerel mahkeminin bu kararı daha sonra Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de Esas numarası 2007/13241, 2007/14000 karar numarası ile yerel mahkemenin verdiği kararı onayarak olağanüstü kurultay sürecinde notere gidip imza veren delegenin 15 günlük süre içerisinde imzasını çekse bile çekme işleminin geçerliliği olmadığına hükmetti.



YEREL MAHKEMENİN KARARI ŞÖYLE:







YARGITAY'IN KARARI İSE ŞÖYLE:



