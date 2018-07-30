Akşener'den flaş kurultay açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener , sosyal medya hesabından partisinin kurultay toplantısına ilişkin açıklamada bulundu. "Yerel seçimlerden çok daha güçlenerek çıkmak hedefiyle 12 Ağustos'ta toplayacağız." diyen Akşener, "Her şey memleketimiz ve milletimiz için iyi olacak!" diye konuştu.

Akşener'in açıklaması şu şekilde:

"Bu süreçte yanımda yer alan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Demokratik bir parti olarak, yerel seçimlerden çok daha güçlenerek çıkmak hedefiyle 12 Ağustos’ta Kurultayımızı toplayacağız. İnşallah her şey memleketimiz ve milletimiz için iyi olacak!"