Erdoğan, Cezayirli gazeteciyi tersledi

Cezayirli gazeteci Osmanlı'nın Cezayir'e sömürge anlayışıyla mı geldiğini sorması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Eğer Türkiye sömürgeci olsaydı bu soruyu Fransızca değil Türkçe sorardınız" diye yanıt verdi.

Erdoğan 4 ülkeyi kapsayan Afrika turuna başladı. Erdoğan'ın resmi temaslarının ilk durağı Cezayir oldu.

Haber 7'nin naberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir temasları kapsamında, Cezayirli mevkidaşı Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı'nın bu görüşmeleri ilginç bir ana sahne oldu.

Buluşmada Cezayirli bir gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Osmanlı'yı kastederek "Türkiye, Cezayir'i sömürge olarak mı görüyordu?" sorusunu yöneltti. Erdoğan, Cezayirli gazetecinin sorduğu soruya yanıt verdi. Erdoğan, "Öyle olsaydı, bu soruyu bana Fransızca değil Türkçe sorardın" dedi. Katarlı gazeteci Faysal Kasım, Erdoğan ile Cezayirli gazeteci arasında geçen o diyaloğu resmi twitter hesabından paylaştı.

TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Katarlı gazeteci Faysal Kasım, Erdoğan ile Cezayirli gazeteci arasında geçen o diyaloğu resmi Twitter hesabından paylaştı.