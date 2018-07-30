Muharrem İnce'nin ofisine kaç imza teslim edildi?

Yarkadaş, 632 imzanın Muharrem İnce'nin ofisine teslim edildiğini iddia etti.

CHP'lilerin beklediği haber!

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş Yol Tv'de katıldığı programda toplanan imza sayısına ilişkin iddialarda bulundu. Yarkadaş açıklamasında, "632 delegenin ıslak imzalı mektubu toplanarak Muharrem İnce'nin Hoşdere'deki ofisine teslim edildi. Yaşar Tüzün, Gaye Usluer, Mehmet Siyam Kesimoğlu'ndan oluşan çağrı grubu bu 632 imzayı bugün tasnif etti ve 632 imzanın ellerinde olduğunu gördüler. 30'un üzerinde vekil, imza süreci devam ederken Muharrem İnce'yi aradı ve kurultay toplanırsa oy vereceğini söyledi" dedi.

İnce'den 'imza' açıklaması: İtibar etmeyiniz

Muhaliflerin kurultay için en az 625 imzayı saat 17:30'a kadar Genel Merkeze sunması gerekiyor. CHP'li Gaye Usluer ve Muharrem İnce imza işleminin sona ermesinin ardından yaptıkları açıklamalarda 2 Ağustos Perşembe günü toplanan imzaların Genel Merkez'e iletileceğini duyurdu.