Yeni sistemin ilk MGK toplantısından ABD'ye mesajlar

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.35'te başlayan toplantı, 5,5 saat sürdü.

MGK bildirisinde, ABD tarafından Türkiye'ye karşı kullanılan tehdit dilinin ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtildi.

MGK bildirisinde yer alan açıklamalar şu yönde;

ABD'nin tehdit dili kabul edilemez. ABD'nin tehdit dili ittifaka saygısızlık.

FETÖ, PKK, PYD/YPG ve DEAŞ mücadele devam edecek.

Münbiç mutabakatı Suriye'de çözümüne katkı sağlayacaktır.

Stratejik ortaklığa telafisi mümkün olmayan zarar verecektir.

Terörle mücadele yurtiçinde ve yurt dışında kararlılıkla sürdürülecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile kuvvet komutanları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesi MGK'de Başbakanlık Müsteşarı unvanıyla yer alan Fuat Oktay, bu kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı unvanıyla bulundu.

Daha önce toplantılarda Genelkurmay Başkanı sıfatıyla yer alan Hulusi Akar bu toplantıya Milli Savunma Bakanı olarak katıldı.

Geçmiş dönemde Kara Kuvvetleri Komutanı olarak MGK'ye katılan Orgeneral Yaşar Güler, bu kez Genelkurmay Başkanı olarak bulundu.

Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ise ilk kez MGK toplantısına katıldı.