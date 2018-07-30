HDP'li vekile yurt dışına çıkış engeli

HDP Milletvekili Tülay Hatimoğulları , Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Lübnan’da düzenlenen ‘Filistin İçin Adalet ve Uluslararası Arap Forumu’na davet edildiklerini söyledi. 29-30 Temmuz’da başkent Beyrut’ta düzenlenen foruma giderken pasaportunun iptal olduğunu söyleyen Hatimoğulları, “Atatürk Hava Limanı’nda pasaport işlemleri yapıldığı sırada pasaportumun iptal edildiği bilgisi verilerek yurtdışına çıkışım engellendi” dedi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; pasaportuna Şubat 2017’de yurtdışına çıkarken el konulduğunu, yaptığı başvuru sonucu Hatay Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosu’nun 4 Nisan 2018 tarihli tebligatıyla kendisine iade edildiğini anlatan Hatimoğulları, “Pasaport iadesi gerçekleşmiş olmasına ve yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen yetkililerin ‘sisteme girmemiş olabilir’ açıklaması; zaten hantal ve keyfi bir yapıya sahip olan devletin kurumsal işleyişinin OHAL sürecinde daha da hukuksuz ve keyfi bir hal aldığının göstergesidir” dedi.