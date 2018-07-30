Erkan Baş o iddialara yanıt verdi

TİP, geçen aralık ayında yeniden açılarak, siyaset sahnesine katılmıştı. TİP’in kurucuları arasında Türkiye Komünist Partisi’nin eski genel başkanı Erkan Baş ve tiyatrocu Barış Atay da vardı. HDP’nin sosyalist partilerle yaptığı ittifak sonucu Baş, İstanbul üçüncü bölgeden; Atay memleketi Hatay’dan milletvekili seçildi.

İsmail Saymaz imzasıyla Hürriyet'te yayınlanan habere göre; iki milletvekili seçimden sonra partilerine katılma yönünde HDP ile anlaştı. Baş ve Atay’ın TBMM’nin açılmasından önce HDP’den ayrılıp TİP’e katılması bekleniyor. Geçen hafta yemin törenine yakalarında Behice Boran ve Mustafa Suphi fotoğraflarının olduğu rozetlerle giren iki milletvekilinin katılımıyla TBMM’deki parti sayısı 8'e çıkacak.

Bir grup sendikacı tarafından 1961’de kurulan TİP, 1965’te 15, 1969’da iki milletvekiliyle TBMM’ye girdi. TİP, 12 Mart 1971’deki darbe sonrası kapatıldı. Genel Başkan Behice Boran, dört yıl sonra TİP’i tekrar açtı. Ancak ömrü kısa oldu ve parti, 12 Eylül’de yine kapatıldı. Boran ve TİP yöneticileri, 1987’de TKP ile birleşerek, Türkiye Birleşik Komünist Partisi’ni kurdu. TİP, Aralık 2017’de Baş ve Atay ile bir grup arkadaşı tarafından son kez kuruldu.

İSTİFA İDDİASINA HDP 'Lİ VEKİLDEN AÇIKLAMA

HDP'den istifa edeceklerine ilişkin yapılan haberlere HDP Milletvekili Erkan Baş 'tan açıklama geldi.

KRT TV'de açıklamalarda bulunan Baş, şunları söyledi:

" HDP bize bir teklifte bulundu. TİP bunu kurullarında değerlendirdi ve bize böyle bir görev tebliğ edildi. Bireysel bir karar almış değiliz. ' HDP 'den ayrılıyorlar' haberleri doğru değil çünkü bunu bir ayrılık ilişkisi olarak tarif etmemek gerekir. Barış (Atay) ve ben hem TİP kuruluş çalışması içerisindeyiz hem de HDP 'nin milletvekilleriyiz. Dolayısıyla bizim açımızdan bir değişiklik yok.

Elbette biz işçi sınıfı partisinin varlığını son derece önemli bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. Ve bu doğrulda çalışmaya devam edeceğiz. Bunun dışındakiler teknik ayırıntılar zaten.

Hem TİP'in hem HDP 'nin yetkili organları gerekli değerlendirmeyi yapıyorlar. Süreci birlikte değerlendiriyorlar. Bizde dostluklar pazara kadar değil mezara kadar sürer. Dolayısıyla bu ilişki de böyle bir ilişki. Bunun nasıl devam edeceğine, yasal olarak kendisini nasıl devam etttireceğine yetkili organlar yanıt verecekler. Dolayısıyla ortada yeni bir karar yok, sürpriz yok. Gündem yapılması gereken bir şey olduğu kanaatinde değilim. Dün neyse, 23 Haziran'da neyse şimdi de o. Biz TİP'in kurulması için gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. HDP ile de dostluk, dayanışma ve ittifak ilişkisini devam ettiriyoruz."

DANIŞMANLARINDAN AÇIKLAMA: ŞU AN İÇİN BÖYLE BİR GÜNDEMİMİZ YOK

Barış Atay’ın danışmanı Barış Kineşci BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Barış Atay, TİP’in kurucu üyesi. Seçimden önce bu konu HDP ile görüşüldü, ayrılma hakkını saklı tutarak HDP’ye katıldı. Ama şu an itibarıyla böyle bir gündemimiz yok. Bu bugün, yarın olacak bir şey değil” dedi.

Erkan Baş’ın ismini vermek istemeyen bir danışmanı da BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Şu an gündemimizde öyle bir şey yok. HDP ile seçim ittifakı anlaşması ayrılma kararlarının saklı tutulması şeklindeydi. Belki 1-2 ay içinde olabilir. Ama şu aşamada öyle bir kararları yok. Bu kararı siyasi süreç belirler” dedi.

HDP: BİZE İLETİLEN BİR TALEP YOK

Evrensel'e konuşan İstanbul Milletvekilli ve Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, Atay ve Baş'ın ayılacakları iddiasına ilişkin kendilerine iletilen bir talebin olmadığını söyledi.

TİP'TEN AÇIKLAMA

HDP'nin ardından Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) de bir açıklama geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Partimiz Kurucu Meclis üyeleri ve milletvekili yoldaşlarımız Erkan Baş ve Barış Atay ile ilgili bir haber bugün kamuoyuna yansımıştır.



Erkan Baş ve Barış Atay yoldaşlarımız 24 Haziran seçimleri öncesinde yapılan görüşmelerde varılan mutabakat sonucu her iki partinin yetkili kurullarının kararı ile HDP listelerinden aday olmuşlardır.



TİP ve HDP arasında yapılan seçim ittifakına göre TİP Kurucu Meclis üyesi yoldaşlarımızın, seçimlerden sonra Türkiye İşçi Partisi’nin kuruluş çalışmalarında sorumluluk alması için gerekli tasarruflarda bulunmak konusunda karşılıklı uzlaşı sağlanmıştır.



Ancak bu kararın hayata geçirilmesi TİP ve HDP kurullarının istişare etmesi ile birlikte söz konusu olacaktır.



Gelinen aşamada yoldaşlarımızın görevi bir taraftan TİP’in kuruluşunu en etkili biçimde gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlere güç vermek, işçi sınıfının kurtuluş, devrim ve sosyalizm mücadelesini sürdürmektir.

Diğer taraftan ise parlamento içinde Saray diktatörlüğünün faşist saldırılarına ve provokasyonlarına karşı HDP’li dostlarımızla dayanışma içinde olmak, en geniş zeminde birlik ve direnişi örgütlemek, halkımızın sesini yükseltmektir.

24 Haziran’daki seçim ittifakında olduğu gibi bundan sonra da önceliğimiz birlikte yaşamın güçlendirilmesi, yoldaşlığın korunması ve sosyalist mücadelenin başarısı olacaktır.

Türkiye İşçi Partisi Kurucu Meclisi"