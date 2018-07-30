CHP'lilerin beklediği haber!

Kurultay talebinde bulunanların imzaları CHP Genel Merkezi'ne teslimi için bir haftalık süreleri bulunuyor.
'PERŞEMBE GÜNÜ TESLİM EDECEĞİZ'
CHP PM üyesi Gaye Usluer, sürecin tamamlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, olağanüstü kurultayın toplanması için yeterli sayıda imzanın toplandığını açıkladı.
Usluer: "Bugün saat 17.30’da imza verme işlemi sona ermiştir. Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz. #DeğisimveUmutKurultayı’na destek veren tüm Delegelerimize yürekten teşekkür ederiz. #değişimumuttur" dedi.